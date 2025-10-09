विज्ञापन

प्रेग्नेंसी में करना चाहती हैं ट्रैवल तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल, नहीं होगी कोई परेशानी

Travel During Pregnancy: अक्सर कई महिलाओं का ये सवाल रहता है कि प्रेग्नेंसी के दौरान ट्रैवल कब करना चाहिए और ये कितना सेफ होता है. इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है.

Read Time: 3 mins
Share
प्रेग्नेंसी में करना चाहती हैं ट्रैवल तो इन बातों का जरूर रखें ख्याल, नहीं होगी कोई परेशानी
प्रेग्नेंसी में ट्रैवल करना कितना सेफ

ट्रैवल करना कई लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन कई बार कुछ वजहों से ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है. महिलाओं को अक्सर ये परेशानी तब झेलनी पड़ती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर प्रेग्नेंसी में कितना और कैसे ट्रैवल करना चाहिए. अगर आप भी ट्रैवल करना पसंद करती हैं और प्रेग्नेंट हैं तो आज हम आपकी परेशानी दूर करने वाले हैं. हम आपको बताएंगे कि प्रेग्नेंसी में कब ट्रैवल कर सकते हैं और इस दौरान किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है. 

पहले तीन महीने में ट्रैवल

प्रेग्नेंसी के शुरुआती तीन महीने काफी अहम होते हैं, इस दौरान कई बातों का ख्याल रखना होता है. अगर आप ट्रैवल का प्लान कर रही हैं तो पहले ट्राइमेस्टर में ऐसा करने से बच सकते हैं. इस दौरान ट्रैवल करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है. झटका लगने या फिर ज्यादा देर तक बैठे रहने से मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है.  

आपकी केदारनाथ यात्रा को यादगार बना देगा ये खूबसूरत गांव, शिव-पार्वती का हुआ था विवाह

तीसरे महीने के बाद ट्रैवल

अगर आपकी प्रेग्नेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है और आप ठीक महसूस कर रही हैं तो आपके लिए ट्रैवलिंग का सबसे सही वक्त तीन से 6 महीने के बीच का है. इस दौरान ट्रैवल करने से उतना ज्यादा खतरा नहीं होता है. इसीलिए इसे प्रेग्नेंसी का हनीमून पीरियड भी कहा जाता है. इन बीच के तीन महीनों में उल्टी आना और जी मचलाने जैसी दिक्कतें भी कम हो जाती हैं. 

क्या सावधानी बरतनी हैं?

  • अगर हाई रिस्क प्रेग्नेंसी है या फिर इसकी वजह से आपको कई परेशानियां हो रही हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करना है, डॉक्टर भी ऐसा करने से मना करते हैं. 
  • ट्रैवल पर जाने से पहले अपनी सभी दवाएं और रिपोर्ट्स जरूर अपने पास रखें. 
  • आपकी सीट काफी आरामदायक होनी चाहिए, फिर चाहे वो कार हो, ट्रेन हो या फिर प्लेन से जा रहे हैं. 
  • ध्यान रखें कि ज्यादा समय तक एक ही जगह पर न बैठें, अगर ट्रैवल लंबा है तो बीच में ब्रेक जरूर लें और इस दौरान कुछ मिनट के लिए टहलना जरूरी है. 

बेबीमून कर सकते हैं प्लान

इन दिनों लोग हनीमून की तरह बेबीमून भी प्लान करते हैं. बच्चा पैदा होने के काफी टाइम तक कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे में इससे ठीक पहले एक ऐसी ट्रिप प्लान की जाती है, जो काफी यादगार बन जाए. डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि 28 हफ्ते से पहले आप बेबीमून प्लान कर सकते हैं. तीसरे महीने से लेकर सातवें महीने के बीच आप ऐसी कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं. इस दौरान ट्रैवल करना काफी सेफ है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Travel During Pregnancy, Pregnancy Travel Tips, Pregnancy Travel, Pregnancy Me Travel Kab Karna Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com