पार्टनर की छोटी-छोटी हरकतों से आपको भी होती है इनसिक्योरिटी, जानें कारण और बचाव

Insecurity In Relationship: क्या आप भी छोटी-छोटी चीजों को लेकर इनसिक्योर महसूस होते हैं? खासकर किसी रिश्ते को लेकर डर की भावना होती है. जैसे किसी से बात करते समय उनसे नजर न मिलाना, बात-बात पर सॉरी बोलना, छोटी-छोटी बातों पर शक करना यह असुरक्षा की भावना दिखाती हैं. इसे ही इनसिक्योरिटी (What Makes Women Insecure In A Relationship) कहते हैं. कई बार हमें इनसिक्योरिटी के बारे में पता नहीं चलता है और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से कम होने लगता है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि इनसिक्योरिटी होती क्या है, इसके लक्षण (Rishte Me Asuraksha Kyu Hoti Hai) क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या होती है इनसिक्योरिटी (What Is Insecurity)



इनसिक्योरिटी एक ऐसी स्टेज है, जहां पर हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है. कभी-कभी हमें लगता है कि हम दूसरों जितने अच्छे नहीं है, ऐसा अमूमन तब होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो या हमें वह चीज नहीं मिली हो जिसकी हमें जरूरत हो. ऐसे में डर की भावना पैदा होती है, जिसकी वजह से हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं. इनसिक्योरिटी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बुरे एक्सपीरियंस, जरूरत का पूरा न होना, खुद पर विश्वास न होना, रिश्तो में समस्या होना या रिश्तों में टकराव होना.

इनसिक्योरिटी के लक्षण या संकेत (Signs and symptoms of insecurity)

बार-बार माफी मांगना: आपकी गलती ना होने के बाद भी आप लोगों से बार-बार माफी मांगते हैं, क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है. जो लोग इनसिक्योर होते हैं अधिकतर वह लोगों से कट कर रहते हैं. उनकी सोशल लाइफ भी अलग-थलग रहती है. चुनौती से बचना : जो लोग असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं, वह कोई भी चुनौती लेने से बचते हैं. अगर उन्हें कोई टास्क या चुनौती मिल जाता है, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं. छोटी बातों को बड़ा बताना : इनसिक्योरिटी में लोग छोटी-छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. अगर जरा सी बात भी हो, तो वह इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर बताएंगे कि मानो उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई है. परफेक्शनिस्ट बनने की आदत : जो लोग इनसिक्योर होते हैं, उनमें परफेक्शन की आपकी आदत होती है. उन्हें हर चीज परफेक्ट तरीके से करनी होती है. ईर्ष्या या जलन की भावना : इनसिक्योरिटी ईर्ष्या और जलन की भावना को भी बढ़ाती हैं. ऐसे लोग दूसरों से इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं. खुद की दूसरों से तुलना भी करते हैं. चीजों को छुपाना : इनसिक्योर लोग ज्यादातर अपनी चीजों को छुपा कर रखते हैं. सबके सामने खुश रहने की कोशिश करते हैं. अपने दुख को ज्यादा लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तारीफ स्वीकार ना करना : जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है, वह अपनी तारीफ भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं. उन्हें लगता है कि कोई उनकी तारीफ कर रहा है, तो उसमें उनका कोई मतलब छिपा हुआ है. एक्सपेक्टेशन रखना : जिन लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा होती है, वह अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं. उन्हें दूसरों से अपेक्षाएं होती है कि वह उनकी भावनाओं को समझें.

इनसिक्योरिटी से छुटकारा पाने का तरीका (how to get rid of insecurity)



इनसिक्योरिटी को आप काफी हद तक अपने बिहेवियर में चेंज करके ठीक कर सकते हैं. छोटी-छोटी बात के लिए थैंकफुल रहना चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए. इनसिक्योरिटी से बचने के लिए दूसरों से तुलना करना बंद करें. हर किसी का जीवन अलग होता है. जरूरी नहीं कि हम जो देखते हैं वह पूरी तरह से सच हो. किसी भी रिलेशनशिप में इनसिक्योर होने से बेहतर है कि आप खुद को प्रायोरिटी दें. अपने शरीर और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें. अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो अपनों की मदद लें.