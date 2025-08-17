विज्ञापन

11 साल पुरानी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा थी प्यार में ऐसी पागल, मौत का भी नहीं था डर

फिल्म जिद जो 28 नवंबर 2014 में रिलीज हुई थी. फिल्म की स्टारकास्ट में करणवीर शर्मा (पत्रकार रॉनी), मनारा चोपड़ा (माया), श्रद्धा दास (प्रिया) और सीरत कपूर (नैन्सी) हैं. फिल्म में नैन्सी की मौत हो जाती है, जिसके बाद रॉनी, माया और श्रद्धा तीनों पर दर्शकों का शक बना रहता है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई हैं, लेकिन आज से 11 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने लोगों को डराकर रख दिया था. यह फिल्म थ्रिलर और सस्पेंस के साथ-साथ प्यार के लिए पागलपन और बोल्डनेस से भरी हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन द कश्मीर फाइल्स वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया था. फिल्म की कहानी का सस्पेंस अंत तक बना रहता है. इसकी कहानी तीन हसीनाओं और एक हीरो की इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी का मोड़ तब बदल जाता है, जब इन लड़कियों में से एक ही मौत हो जाती है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से डेढ़ गुना कमाया था और इसके गाने आज भी पॉपुलर हैं.

11 साल पुरानी है फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो है फिल्म जिद जो 28 नवंबर 2014 में रिलीज हुई थी. फिल्म की स्टारकास्ट में करणवीर शर्मा (पत्रकार रॉनी), मनारा चोपड़ा (माया), श्रद्धा दास (प्रिया) और सीरत कपूर (नैन्सी) हैं. फिल्म में नैन्सी की मौत हो जाती है, जिसके बाद रॉनी, माया और श्रद्धा तीनों पर दर्शकों का शक बना रहता है. एक तरफ माया पत्रकार रॉनी के प्यार में पागल है और जिस किसी लड़की को भी रॉनी के पास देखती है, वो उसकी दुश्मन बन जाती है. माया का कैरेक्टर एक साइको लड़की का है, जो फिल्म में बोल्ड सीन भी देती है. माया इस फिल्म की लीड कैरेक्टर हैं और उसे ध्यान में रखकर ही यह फिल्म तैयार की गई है. माया का एक पिता है, जो कि लकवाग्रस्त है. घर में वह अपने पिता की सेवा करती है और उसकी बहन प्रिया विदेश में है. अकेलेपन की शिकार माया प्यार की प्यासी है, जिसने उसने साइको बना दिया.

क्या है फिल्म का क्लाइमैक्स ?

ऐसे में माया के लिए उसकी पूरी दुनिया रॉनी है और हर हाल में वह रॉनी का होना चाहती है. नैन्सी के मर्डर के बाद फिल्म का मोड़ तो बदल जाता है, लेकिन माया की हरकते नहीं. कैसे हुई नैन्सी की मौत और माया को रॉनी मिला या नहीं और माया की बहन का नैन्सी के मर्डर में हाथ है या नहीं? फिल्म में देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. 8.3 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 14.15 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. फिल्म के गानों की बात करें तो तू जरूरी, सांसों को, मरीज ए इश्क, जिद और चाहूं तुझे, जो सभी हिट हुए थे.



 

