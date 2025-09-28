National Vegetable Of India: हमारे देश भारत में हर चीज का एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है. जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय फूल कमल. लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी एक राष्ट्रीय सब्जी (National Vegetable) भी है? जी हां, वो है कद्दू. सुनने में भले ही ये साधारण सब्जी लगे, लेकिन कद्दू (Pumpkin) हमारी संस्कृति, खानपान और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है. ये सस्ती, आसानी से मिलने वाली और पोषण से भरपूर सब्जी है. यही कारण है कि इसे भारत की राष्ट्रीय सब्जी घोषित किया गया. आइए जानते हैं क्यों कद्दू इतना खास है. (importance Of Pumpkin)

पोषण और स्वाद से भरपूर (Rich In Nutrition And Taste)

कद्दू पूरे भारत में हर जगह उगाया जाता है. चाहे आप उत्तर भारत में हों या दक्षिण भारत में, गांव में हों या शहर में – कद्दू आसानी से मिल जाएगा. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये पचने में हल्का होता है, इसलिए इसे छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी आराम से खा सकते हैं.

कद्दू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके व्यंजन बहुत तरह तरह से बनाए जा सकते हैं. कहीं इसे सब्जी की तरह पकाया जाता है, तो कहीं पराठों में भरकर खाया जाता है. मिठाई के रूप में 'कद्दू का हलवा' भी लोगों को बहुत पसंद आता है. इसकी यही बहुमुखी उपयोगिता इसे और भी खास बना देती है.

Photo Credit: Image credit: Unsplash

परंपरा और धार्मिक महत्व (Tradition and Religious Significance)