मुंहासों के लिए चेहरे पर एलोवेरा कैसे लगाएं? 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है लगाने का सही तरीका, अब एक्‍ने का हो जाएगा जड़ से खात्‍मा

अगर मैं रात भर अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल छोड़ दूं तो क्या होगा? क्‍या आप जानते हैं इस जवाब, चल‍िए बताते हैं.

रात को सोते समय एलोवेरा लगाने से क्या होता है?

Aloevera For Pimple's: आजकल का लाइफस्टाइल (Lifestyle) ऐसा हो गया है कि लोग अपनी हेल्थ का ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं. जिसका असर शरीर के बाकी अंगों के साथ स्किन पर भी पड़ता है. शरीर में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स (Pimples) होने लगते हैं. ये मुंहासे आपकी खूबसूरती खराब कर देते हैं और स्किन भी डल लगने लगती है. मुंहासों की समस्या दूर करने के लिए एलोवेरा (Aloe vera) का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है. ये मुंहासों को दूर करने के साथ कई तरह की समस्याएं भी कम करने में मदद करता है. आइए आपको एलोवेरा  के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं.

पिंपल्स हटाने के लिए एलोवेरा कैसे लगाएं?
 एलोवेरा में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुहांसों को कम करने और स्किन को हील करने में मदद करते हैं. इसके लिए शहद और एलोवेरा का पैक बनाकर चेहरे पर लगाए. 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और चुटकी भर दालचीनी पाउडर डाल दें. इस पैक को चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो लें.

पिंपल जड़ से खत्म करने के लिए क्या करें?
पिंपल्स को जड़ से खत्म करने के लिए केवल ऊपरी इलाज काफी नहीं होता है. इसके लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है. मुंहासे त्वचा के पोर्स के बंद होने से होते हैं, जिसमें अतिरिक्त तेल, धूल और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं. पिंपल्स को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलें. इसके लिए प्रॉपर डाइट, नींद पूरी लें और स्ट्रेस कम लें.

अगर मैं रात भर अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल छोड़ दूं तो क्या होगा?
अगर आप रात भर अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ते हैं, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं. एलोवेरा जेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. रातभर लगा रहने से यह त्वचा में अच्छी तरह से समा जाता है. इसके साथ ही एलोवेरा में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंहासों की रेडनेस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

