देसी घी में मिला दें ये तेल, रोज करें मसाज, फुल स्पीड से बढ़ेगी बच्चे ही हाईट, दिमाग होगा तेज

नाभि में घी लगाने के फायदे? क्या घी दिमाग की शक्ति बढ़ाता है? अगर आप नाभ‍ि में तेल लगाने के फायदे जान जाएंगे तो चौंक जाएंगे.

नाभि में घी कब लगाना चाहिए.

Easy Home Remedy To Increase Height: आजकल बच्चों की ग्रोथ को लेकर पेरेंट्स के बीच बेचैनी बढ़ती जा रही है. कई लोग बताते हैं कि उनके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से लंबाई (Height Badhane Ke Nuskhe) में पीछे रह रहे हैं, तो कुछ दिमागी विकास को लेकर परेशान हैं. ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर आने वाले घरेलू नुस्खे (Home Remedies To Increase Height) तेजी से ध्यान खींचते हैं. खासकर तब जब वो आसान और घरेलू तरीकों की बात करते हैं. इसी कड़ी में इंस्टाग्राम अकाउंट Flavour Magic by Nikky पर पोस्ट किया गया एक घरेलू उपाय भी वायरल हो रहा है. जो सुनने और आजमाने में काफी आसान भी लगता है.

क्या है वायरल सलाह?

इस वायरल वीडियो में बताया गया है कि देसी घी का एक चम्मच और नारियल तेल का आधा चम्मच मिलाकर रोजाना नाभि और अंडरआर्म में मसाज करने से बच्चों की हाइट और दिमागी विकास में मदद मिल सकती है. वीडियो में बताया जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन से बच्चे की अच्छे से मसाज करें. उसके बाद उसे अच्छे से नहला दें. रोज नहाना जरूरी है. ऐसा करने से धीरे धीरे बच्चे की हाइट भी बढ़ने लगेगी और दिमाग का भी विकास होगा.

नाभि में तेल लगाने के फायदे (Benefits of applying oil in the navel)

आयुर्वेद में नाभि पर तेल लगाने के कई फायदे बताए गए हैं. नाभि को शरीर का केंद्र माना जाता है और पारंपरिक तरीकों में नाभि देखभाल का अपना महत्व है.

• नाभि में तेल लगाने से स्किन हाइड्रेट रहती है

• ड्राईनेस और स्किन फ्लेक्स कम होते हैं

• मसाज से हल्का रिलैक्सेशन मिलता है

• नारियल तेल त्वचा की सफाई और सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है

• देसी घी स्किन को मॉइश्चर और न्यूट्रिशन देता है

इन फायदों के कारण कई लोग नाभि और आसपास की स्किन पर ऐसे तेलों का इस्तेमाल करते हैं.

सिर्फ एक वायरल उपाय, कोई दावा नहीं

पेरेंट्स के बीच ये उपाय तेजी से वायरल हो सकता है है क्योंकि यह आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ घरेलू नुस्खा है, किसी भी तरह का दावा नहीं. अगर बच्चे की लंबाई या मानसिक विकास को लेकर लगातार चिंता हो. तो एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है.

