14 दिन करी पत्ता खाने से क्या होता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताए करी पत्ते के फायदे

Benefits of Curry Leaves: हम में से अधिकतर लोग रोज खाना बनाते समय करी पत्ते को तड़के में डालते हैं. इससे खाने का जायका तुरंत बदल जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने में स्वाद जोड़ने से अलग करी पत्ता आपकी सेहत को भी बेहतर बना सकता है? मशहूर योग गुरु और लेखिका डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, करी पत्ता सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक नेचुरल हेल्थ टॉनिक है. अगर केवल 14 दिनों तक इन हरी पत्तियों को नियमित तौर पर खा लिया जाए, तो शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

जेब में फोन रखने के नुकसान: डॉक्टर ने बताया चलते हुए मोबाइल को जेब में क्यों नहीं रखना चाहिए

करी पत्ते में क्या होता है?

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, करी पत्ते में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन A, B, C और E पाए जाते हैं. आयुर्वेद में इसे पाचन सुधारने वाला और शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने वाला माना गया है. मॉडर्न रिसर्च भी बताती है कि इसमें एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और हार्ट-प्रोटेक्टिव गुण होते हैं.

14 दिन करी पत्ता खाने से क्या फायदे होते हैं?

डॉक्टर हंसाजी के मुताबिक, करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं. इससे सेल्स हेल्दी रहते हैं और समय से पहले बुढ़ापा आने की प्रक्रिया धीमी होती है.

यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है. गैस, ब्लोटिंग, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

करी पत्ते में बीटा-कैरोटीन और प्रोटीन होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं. इससे हेयर फॉल कम होता है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है. त्वचा पर भी इसका अच्छा असर दिखता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है.

करी पत्ता इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है. इससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है और डायबिटीज कंट्रोल में कुछ हद तक मदद मिल जाती है.

इन सब से अलग हंसाजी बताती हैं, करी पत्ता खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है और हार्ट को मजबूत बनाता है.

सुबह खाली पेट 4-5 ताजे करी पत्ते गुनगुने पानी के साथ चबाएं. इससे अलग आप-

छाछ में करी पत्ता ब्लेंड करके पी सकते हैं.

करी पत्ता चटनी या पाउडर बनाकर खाने में डाल सकते हैं.

इन सब से अलग दाल-सब्जी के तड़के में इसका इस्तेमाल जरूर करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

