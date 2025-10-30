Bra na pehne se kya hota hai : गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्‍टर सोनाली गुप्‍ता कहती हैं क‍ि ब्रा औरतों के कपड़ों का बहुत जरूरी हिस्सा है. हालांकि लंबे समय तक ब्रा पहनना कई महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन जाता है. जहां ब्रा पहनने से बॉडी को बेहतर शेप और सर्पोट मिलता है. वहीं ब‍िना ब्रा पहने पर कंफर्ट और आराम भी मिलता है. ब्रा काफी टाइट होती है, इसलिए लंबे समय तक इसे पहने रहने से गर्मी और परेशानी होती है. लंबे समय तक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट के आसपास की स्किन पसीने और गर्मी के कारण अनकंफर्टेबल फील करवाने लगती है. फिर भी ब्रा पहनना जरूरी है. कई महिलाओं में ब्रा पहनने के जुड़ी तरह-तरह की आदतें होती हैं. कुछ महिलाएं ब्रा नहीं पहनना चाहती हैं, तो कुछ रात को सोते समय भी ब्रा नहीं उतारती हैं.

हालांकि जहां ब्रा पहनना जरूरी है वहीं सही समय पर इसे उतारना भी जरूरी है. यह महिलाओं की सेहत से जुड़ा (Women health Aur Bra) मामला है. आइए डॉ. सोनाली गुप्ता, सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट, (एक्‍स -फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से ही जानते हैं, जो मह‍िलाएं एक महीने तक ब्रा नहीं पहनती हैं तो क्‍या होगा.

अगर आप एक महीने तक ब्रा नहीं पहनतीं तो क्या होगा? इस सवाल के जवाब में Doctor Sonali Gupta, IVF & Gynae Specialist ने मह‍िलाओं के कई सवालों के जवाब द‍िए

मेरे क्लिनिक में कई महिलाएं अकसर एक ही सवाल पूछती हैं क‍ि डॉक्टर, अगर हम लंबे समय तक ब्रा न पहनें तो क्या इससे असर पड़ता है? वैसे उनका यह सवाल करना जायज है, क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल में आराम, हेल्थ और बॉडी कॉन्‍फ‍िडेंस, ये तीनों को बैलेंस करना बेहद जरूरी है. sleepfoundation के अनुसार ब्रा पहनने को लेकर कई भ्रांत‍ियां हैं, जैसे ब्रा नहीं पहनेंगे तो ब्रेस्‍ट लटक जाती है वगैरह.

डॉक्‍टर सोनाली गुप्‍ता से ही जान‍िए ना पहनने के फायदे (Advantages of Not Wearing Bra)

बेहतर ब्लड सर्कुलेशन

कई बार महिलाएं बताती हैं कि टाइट ब्रा पहनकर उन्हें heaviness और थकान महसूस होती है. बिना ब्रा रहने से रक्त प्रवाह और lymphatic drainage बेहतर हो जाता है. स्किन हेल्थ में सुधार खासकर गर्मियों में पसीना और रैशेज कम होते हैं. एक मरीज ने मजाक में कहा, “डॉक्टर, घर पर बिना ब्रा रहना मेरी स्किन के लिए mini-vacation जैसा है।”

मसल्स की एक्टिविटी

लगातार सपोर्ट न मिलने पर ब्रेस्‍ट मसल्‍स थोड़ी एक्‍ट‍िव रहती हैं, जिससे नेचुरल बनती है.

मानसिक आराम और कॉन्‍फ‍िडेंस

कई महिलाएएं कहती हैं कि बिना ब्रा रहने से उन्हें एक तरह की फ्रीडम और हल्कापन महसूस होता है.

वैसे डॉक्‍टर ब्रा लगातार एक महीने तक ना पहने के कुछ नुकसान भी बताती हैं (Disadvantages of Not Wearing Bra)

बिना सपोर्ट लंबे समय तक रहने से बैकपेन या कंधों में ख‍िंचाव हो सकता है. मेरी OPD में कई बार यंग लड़क‍ियां इसको लेकर शिकायत करती हैं. वर्कआउट या हैवी एक्‍ट‍िव‍िटी में समस्या बिना स्पोर्ट्स ब्रा एक्‍सरसाइज करने पर दर्द या आप र‍िलैक्‍स नहीं महसूस करते हैं.

सैगिंग का खतरा

उम्र और ग्रैविटी के साथ, अगर सपोर्ट न मिले तो ब्रेस्‍ट सैग‍िंग की प्रोसेस तेज हो सकती है.

कपड़ों में असहजता

कुछ महिलाएं बताती हैं कि फॉरमल आउटफ‍िट में बिना ब्रा रहना उन्हें सोशली बहुत असहज महसूस करवाता है.



बैलेंस ही सबसे अच्छा जवाब है.

घर पर, सोते समय या रिलैक्स करते हुए, बिना ब्रा रहना बिल्कुल ठीक है. बाहर जाते समय, काम या ट्रैवल में, सही साइज की अरामदायक ब्रा पहनना हेल्थ और पोश्‍चर दोनों के लिए बेहतर है. साथ ही डॉक्‍टर सोनाली हर मह‍िला को कहती हैं क‍ि हर मह‍िला का शरीर अलग है और उसका कंफर्ट भी अलग है. ब्रा पहनना या न पहनना कोई medical compulsion नहीं, बल्कि एक पर्सनल चॉइस है. बस ध्यान रखें कि यह चॉइस आपकी हेल्थ और कंफर्ट दोनों को सपोर्ट करती है.

गर्दन में दर्द की परेशानी

जिन महिलाओं के ब्रेस्ट हैवी होते हैं उनके लिए ब्रा का सपोर्ट बहुत जरूर होता है. एक माह तक ब्रा नहीं पहनने से उनके गर्दन और कंधों में दर्द की परेशानी हो सकती है.

बॉडी पॉश्चर पर असर

ब्रा पहनने से बॉडी को सपोर्ट मिलता है और हमें पीठ सीधी रखने में मदद मिलती है. लंबे समय तक ब्रा नहीं पहनने का असर हमारे पॉश्चर पर पड़ सकता है हमें बॉडी को आगे झुकाकर रखने की आदत हो सकती है.

ब्रेस्ट में दर्द

जिम और भारी एक्सरसाइज करने वाली महिलाओं को ब्रा नहीं पहनने के कारण ब्रेस्ट में दर्द की भी शिकायत हो सकती है. उन्हें एक्सरसाइज करने में अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है.

ब्रेस्ट सैगिंग

ब्रा पहनने से ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है. लंबे समय तक ब्रा नहीं पहनने के कारण ब्रेस्ट सैगिंग की समस्या बढ़ सकती है और ब्रेस्ट की स्किन लूज हो सकती है.

ब्लड सर्कुलेशन पर असर

बहुत ज्यादा टाइट ब्रा पहनने के कारण ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है. अगर आप एक माह तक ब्रा नहीं पहननते हैं तो ब्रेस्ट के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है.

रात को सोते समय ब्रा पहने रहने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इससे स्किन परर रैशेज, जलन और इचिंग की परेशानी हो सकती है. ब्रेस्ट के आसपास पसीना ज्यादा आने से यहां की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसलिए एलर्जी की परेशानी होने का खतरा रहता है. टाइट ब्रा के कारण ब्लड फ्लो कम हो सकता है. इसके कारण दर्द, सूजन और सुन्नपन की परेशानी बढ़ सकती है. अच्छी नींद के लिए सोते समय आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है लेकिन । ब्रा काफी टाइट होती है और इससे नींद पर असर पड़ सकता है. यहां तक कि सोते समय ब्रा पहनना ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकती है. कई शोध बताते हैं कि में ब्रा पहनकर सोने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है, हालांकि इस विषय में अब भी और रिसर्च की जरूरत है.