Noida's Great India Place Mall: खामोश गली, बंद दुकानें, यहां जानें GIP मॉल नोएडा की भूतिया कहानी

What Is The History Of GIP Mall Noida: सोशल मीडिया और रेडिट पर देखने वाले बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भारत के सबसे बड़े मॉल में से एक भूतिया शहर जैसा कैसे दिखने लगा? चलिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं.

GIP नोएडा का क्राउन ज्वेल कैसे बना

जब 2007 में द ग्रेट इंडिया प्लेस खुला, तो यह किसी रिटेल की दुकान से कम नहीं था. एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड के तहत अप्पू घर ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में यूनिटेक ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया GIP, नोएडा अथॉरिटी से लॉन्ग-टर्म लीज़ पर लगभग 150 एकड़ में फैले एक बड़े एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था. इस बड़े शॉपिंग मॉल की सीमा गार्डन्स गैलेरिया मॉल, वर्ल्ड्स ऑफ़ वंडर (WOW), किडज़ानिया और डेकाथलॉन से भी लगती है, जो सभी बड़े एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड डेवलपमेंट का हिस्सा हैं, इससे यह दिल्ली NCR में नोएडा के सबसे महंगे कमर्शियल हब में से एक बन गया. छह मंज़िलें और 65,34,000 फ़ीट से ज्यादा ऊंचाई के कारण, इसने खुद को एक वन स्टॉप फ़ैमिली डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया, जब भारत में ऑर्गनाइज़्ड रिटेल अभी अपनी जगह बना रहा था, 230 से ज़्यादा आउटलेट, एक मल्टीप्लेक्स, बॉलिंग एली, फ़ूड कोर्ट और मेट्रो स्टेशन के पास होने की वजह से दिल्ली और ईस्ट UP से आसान पहुँच के साथ, GIP जल्द ही नोएडा की पहचान बन गया.

पूरी एक पीढ़ी के लिए, बाहर एक दिन का मतलब पैंटालून या शॉपर्स स्टॉप पर शॉपिंग करना, फ़िल्म देखना, बर्गर खाना और बगल में वर्ल्ड्स ऑफ़ वंडर में बच्चों को खुला छोड़ना था. अपने पीक पर, मॉल में हर दिन लगभग 30,000 विज़िटर आते थे. यह सिर्फ़ एक मॉल नहीं था, यह वह जगह थी जहां जन्मदिन मनाए जाते थे और वीकेंड बिताए जाते थे.

सुनहरे साल: GIP का आकर्षण

GIP की शुरुआती सफलता इसकी टाइमिंग और स्केल में थी, इसने नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक छत के नीचे ला दिया, जब ऐसे अनुभव बहुत कम मिलते थे. फ़ैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, स्पोर्ट्सवियर और डाइनिंग को एक-एक मंज़िल पर बड़े करीने से रखा गया था, जिससे परिवारों के लिए घंटों बिताना आसान हो गया. बिग बाज़ार, पैंटालून, शॉपर्स स्टॉप, एडिडास, नाइकी और रेमंड जैसे ब्रांड्स ने मॉल को अपनी ओर खींचा, जबकि रिलायंस डिजिटल और टाइटन ने गैजेट पसंद करने वालों को आकर्षित किया. तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स की मौजूदगी ने मौके की शॉपिंग में अलग ही मज़ा दिया. फ़ूड कोर्ट और खाने-पीने की अलग-अलग जगहों ने भी मदद की. नोएडा में रहने वालों के लिए अब साउथ दिल्ली जाने की कोई खास वजह नहीं बची थी. आस-पास की एंटरटेनमेंट सिटी ने इस आकर्षण को और बढ़ा दिया. वर्ल्ड्स ऑफ़ वंडर और किडज़ानिया ने पूरे दिन घूमने-फिरने की जगह बना दी, जिससे GIP सिर्फ़ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, बल्कि एक लैंडमार्क बन गया.

पहली दरारें दिखने लगीं

2010 के दशक में NCR में नए मॉल की बाढ़ आ गई, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2017 में आया, जब थोड़ी ही दूरी पर DLF मॉल ऑफ़ इंडिया खुला. बड़ा, नया और कहीं ज़्यादा पॉलिश्ड, DLF मॉल ने ज़ोनिंग कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ब्रांड्स और क्यूरेटेड रिटेल एक्सपीरियंस पेश किया, जिसकी बराबरी करने में GIP को मुश्किल हुई. उसी समय, GIP की अपनी स्ट्रक्चरल कमज़ोरियाँ सामने आने लगीं. नए मॉल के उलट, जहां डेवलपर्स ओनरशिप रखते हैं और जगह लीज़ पर देते हैं, GIP की रिटेल यूनिट्स का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया था. इस बँटी हुई ओनरशिप ने मिलकर किराएदारों की प्लानिंग मुश्किल बना दी. खाली दुकानें ज़्यादा देर तक खाली रहती थीं, और रिटेल मिक्स धीरे-धीरे अपनी धार खोता गया. जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा, लोगों की संख्या कम होने लगी, खासकर युवा खरीदार जो चमकदार और बेहतर मैनेज वाली जगहों की तरफ़ खिंचे चले गए.

कोविड, कर्ज़ और नीचे की ओर गिरावट

अगर कॉम्पिटिशन ने GIP को नुकसान पहुंचाया, तो महामारी ने उसे बड़ा झटका दिया. लंबे समय तक बंद रहने से रेवेन्यू कम हुआ, और कई ब्रांड कभी वापस नहीं आए. 2022 तक, विज़िटर्स ने देखा कि पूरे सेक्शन के शटर हमेशा के लिए बंद थे. पर्दे के पीछे, पैसे का दबाव बढ़ रहा था. 2023 तक, एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कर्ज़ से जूझ रहा था, जिसमें ज़्यादातर सरकारी बैंकों का बकाया था. दबाव कम करने के लिए, प्रमोटरों ने GIP, वर्ल्ड्स ऑफ़ वंडर और गार्डन्स गैलेरिया सहित पूरे 147 एकड़ के कॉम्प्लेक्स को बेचने के लिए दिलचस्पी दिखाने वालों को बुलाया. बिक्री की अफवाहें तब और तेज़ हुईं जब रिपोर्टों में बताया गया कि DS ग्रुप ने 2,000 करोड़ रुपये की बोली पर विचार किया, लेकिन चर्चा के बावजूद, कोई डील नहीं हुई, जिससे मॉल अधर में लटक गया.

ED की जांच से GIP की इमेज को एक और झटका लगा

2024 में, GIP की परेशानियां फिर से सुर्खियों में आईं, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मॉल के अंदर संपत्ति रखने वाले एक ऑपरेटर, इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड से जुड़ी लगभग 291 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच कर लीं. यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग और एक अलग रियल एस्टेट स्कीम में इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा था. हालांकि इस अटैचमेंट से GIP की मेन ओनरशिप नहीं बदली और न ही मॉल बंद हुआ, लेकिन इससे अनिश्चितता की एक और परत जुड़ गई. खरीदारों और खासकर उन ब्रांड्स के लिए जो मॉल में स्टोर खोलना चाहते थे, सोच मायने रखती है, और GIP की इमेज को एक और झटका लगा.

वायरल वीडियो और भूतिया मॉल

अब की बात करें तो, सोशल मीडिया ने GIP की गिरावट को एक विज़ुअल रूप दिया है. इंस्टाग्राम रील्स में सुनसान रास्ते, अंधेरे शॉपफ्रंट और फूड कोर्ट दिखते हैं जहां खाने वालों से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड हैं. यादों और असलियत के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, यही वजह है कि वीडियो इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं.

तो क्या GIP सच में खत्म हो गया है?

दिखावे के बावजूद, द ग्रेट इंडिया प्लेस बंद नहीं हुआ है. 200 से ज़्यादा ब्रांड अभी भी काम कर रहे हैं, जो ज़्यादातर वैल्यू फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डाइनिंग पर फोकस करते हैं. ज़ूडियो, रिलायंस ट्रेंड्स, एडिडास, मैकडॉनल्ड्स और मिराज सिनेमा जैसे स्टोर अभी भी रेगुलर भीड़ खींचते हैं, खासकर वीकेंड पर.

GIP के लिए आगे क्या

टुकड़ों में बंटी ओनरशिप, बढ़ता कॉम्पिटिशन, रीइन्वेस्टमेंट की कमी और भारी कर्ज़, इन सभी ने GIP के गिरने में भूमिका निभाई. जहां नए मॉल लगातार एक्सपीरियंस को रिफ्रेश करते रहते हैं, वहीं GIP पुराने रिटेल मॉडल में ही फंसा रहा. आगे क्या होता है, यह काफी हद तक ओनरशिप की क्लैरिटी पर निर्भर करता है. एक सफल सेल या रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टी को फिर से ज़िंदा कर सकती है, खासकर इसकी प्राइम लोकेशन और NCR के लोगों के बीच इमोशनल इक्विटी को देखते हुए. इसके बिना, मॉल के और बेकार होने का खतरा है.

इसे भी पढ़ें: क्या आपका बॉयफ्रेंड बाइक लवर है? इस वेलेंटाइन डे को बनाएं खास, गिफ्ट करें ये 5 परफेक्ट चीजें