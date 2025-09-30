शादियों के सीजन में दिखना है फिट? घर पर ये 8 एक्सरसाइज कर तेजी से घटाएं वजन

Best Exercises to Lose Weight at Home: शादी का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में ज्यादातर लोग शॉपिंग और बाकी तैयारियों में जुटे हैं. हालांकि, इन सब से अलग अगर आप वेट लॉस करने का प्लान बना रहे हैं लेकिन इसके लिए आपके पास जिम जाने का समय नहीं है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आप चाहें तो घर पर ही कुछ आसान एक्सरसाइज की मदद से तेजी से वजन घटा सकते हैं. यहां हम आपको 8 ऐसी ही आसान और असरदार एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो कम समय में मोटापे से छुटकारा दिलाने और टोन बॉडी पाने में आपकी मदद कर सकती हैं.

होंठों के आसपास की स्किन डार्क क्यों हो जाती है? एक्सपर्ट से जानें इसे ठीक करने के लिए क्या करें

वेट लॉस के लिए घर पर ही कर लें ये 8 एक्सरसाइज

यह क्लासिक कार्डियो एक्सरसाइज शरीर को वॉर्मअप करने के लिए बेस्ट है. इसे करने से हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है. ऐसे में आप अपने वर्कआउट की शुरुआत जंपिंग जैक्स के साथ कर सकते हैं.

बर्पीज एक पावरफुल एक्सरसाइज है, जो एक साथ कई मांसपेशियों पर काम करती है. इसमें स्क्वाट, पुश-अप और जम्प का कॉम्बिनेशन होता है. 10-15 मिनट तक बर्पीज करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और स्टैमिना भी बढ़ता है.

एक जगह पर खड़े होकर घुटनों को लगातार तेजी से ऊपर उठाने को हाई नीज कहते हैं. यह एक्सरसाइज खासकर पेट और पैरों की चर्बी को तेजी से कम करने में मदद करती है. साथ ही, यह कार्डियोवस्कुलर एंड्योरेंस को भी मजबूत बनाती है.

जंप स्क्वैट्स करने से तेजी से कैलोरी बर्न होती हैं, जिससे आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है.

प्लैंक करने से पेट और खासकर कमर के आसपास की चर्बी तेजी से कम होती है.

रस्सी कूदना मोटापा घटाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है. यह हार्ट रेट को बढ़ाता है, कैलोरी तेजी से बर्न करता है और बॉडी को टोन करता है.

सूर्य नमस्कार योगासन की एक सीरीज है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं. इसे रोज करने से पूरा शरीर स्ट्रेच होता है और तेजी से कैलोरी बर्न होती है.

इन सब से अलग माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज भी तेजी से मोटापे घटाने में मदद कर सकती है. खासकर इससे पेट और कमर के आसपान जमा फैट बर्न करने में मदद मिलती है.

ऐसे में अगर आप कम समय में वेट लॉस करना चाहते हैं, तो घर पर ही नियमित तौर पर ये 8 एक्सरसाइज कर सकते हैं. रोजाना केवल 30-40 मिनट इन्हें करने से आपको महीनेभर में ही फर्क महसूस हो सकता है. साथ ही इससे आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका मूड भी लिफ्ट होगा. ऐसे में आप आज से ही इन्हें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.