सुबह उठकर 30 सेकंड किसी को गले लगाने से क्या होता है?

Good Morning Habits: सुबह उठकर किसी को गले लगाना सिर्फ एक प्यारा इमोशनल जेस्चर नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि हर दिन कुछ सेकंड किसी अपने को गले लगाने भर से हमारी सेहत, मूड और रिश्तों पर बेहद अच्छा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं, सुबह उठकर 30 सेकंड किसी को गले लगाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

तनाव होता है कम (Reduces Stress)

जब आप किसी को गले लगाते हैं, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे 'हैप्पी हार्मोन' कहा जाता है. यह तनाव और चिंता को कम करता है. अगर आपका कोई अपना दुखी है, तो उसे गले लगाने से उसका और आपका दोनों का स्ट्रेस कम होता है.

कुछ रिसर्च के नतीजों में ये भी सामने आया है कि जो लोग अपने करीबियों से नियमित रूप से गले मिलते हैं, उनमें बीमार होने की संभावना कम होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हग करने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और तनाव से जुड़े नेगेटिव केमिकल्स घट जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है.

एक स्टडी में पाया गया हौ कि जो लोग रोजाना कुछ सेकंड तक अपने पार्टनर या परिवार के सदस्य को गले लगाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सामान्य रहता है. यानी हग करना आपके दिल को हेल्दी रखने का भी एक आसान तरीका है.

गले लगने से शरीर में ऑक्सीटोसिन के साथ-साथ सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, जो खुशी का एहसास दिलाता है. सुबह उठकर किसी को गले लगाने से दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है और मन हल्का महसूस करता है.

हग करने से अंदर का डर, असुरक्षा और अकेलेपन की भावना कम होती है. रिसर्च में पाया गया है कि किसी इंसान को ही नहीं, बल्कि टेडी बियर को गले लगाने से भी मन को सुकून मिलता है.

हग से शरीर में नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, जिससे दर्द और थकान कम महसूस होती है. यानी यह एक नेचुरल हीलिंग टच की तरह काम करता है.

इस तरह एक 30 सेकंड का हग आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.