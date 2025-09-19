हेलमेट और एंबुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? 99 फीसदी लोग नहीं जानते हैं ये बात

रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम का असली मतलब हमें पता ही नहीं होता है. हिंदी के बड़े से बड़े जानकार भी नहीं बता पाते हैं कि आखिर इस चीज का हिंदी में नाम कैसे लिया जाए. ऐसी ही कुछ चीजों को लेकर आज हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि इनका हिंदी में क्या मतलब होता है. इसमें रोजाना पहने जाना वाला हेलमेट भी शामिल है. इसके अलावा कई बार आपके सामने से गुजरने वाली एंबुलेंस भी इसमें शामिल है.

हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं?

देश में लाखों लोग बाइक चलाते हैं और यही उनके आने-जाने का जरिया होता है. इसके लिए हेलमेट भी जरूरी होता है, जिसे हमेशा बाइक चलाने वाले लोग अपने साथ रखते हैं. हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी होता है. अब रोज जिस हेलमेट को आप अपने सिर पर रखकर चलते हैं, क्या जानते हैं कि उसे हिंदी में क्या कहा जाता है?

हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहा जाता है. भले ही आपने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन अब आप किसी से ये जरूर कह सकते हैं कि आप पहले शिरस्त्राण पहन लीजिए, फिर बाइक पर घूमने चलते हैं.

एंबुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं?

एंबुलेंस को तब बुलाया जाता है, जब कोई हेल्थ इमरजेंसी हो. इस वाहन को आपने कई बार अपने सामने से गुजरता हुआ देखा होगा और हो सकता है कि आप कभी न कभी इसमें बैठे भी हों. जब भी लोग इसका जिक्र करते हैं तो एंबुलेंस कहकर ही बुलाते हैं. एंबुलेंस तो अंग्रेजी नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? एंबुलेंस को हिंदी में अस्पताल वाहन, रोगी वाहन या निश्चययान कहा जाता है.

अब अगर आप पहली बार हेलमेट और एंबुलेंस का हिंदी नाम सुन रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें ये सवाल भी कर सकते हैं कि इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है.