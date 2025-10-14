सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो तो क्या करें? Doctor Hansa Yogendra से जान लें कारण और इलाज

Hair Care: सिर में खुजली या डैंड्रफ होना बेहद आम समस्या है. कई बार मौसम में बदलाव होने, ज्यादा देर तक नमी वाली जगह पर रहने, कई दिनों तक हेयर वॉश न करने या स्कैल्प पर पसीना आने के चलते ये समस्या बढ़ जाती है. हालांकि, अगर आपके साथ बार-बार ऐसा हो रहा है या स्कैल्प की ठीक तरह से सफाई करने के बाद भी खुजली की दिक्कत दूर नहीं हो रही है, तो ये आपके शरीर के अंदर कुछ इम्बैलेंस होने का संकेत भी हो सकता है. इसे लेकर मशहूर योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने ऐसा होने का कारण और इस परेशानी से निजाप पाने के तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्यों होता है ऐसा?

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र के अनुसार, सिर में बार-बार खुजली या डैंड्रफ होने के कई कारण हो सकते हैं. कुछ अंदरूनी कारण जैसे- शरीर में दोष इम्बैलेंस, टॉक्सिंस का जमा होना और गलत लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार हैं. वहीं, बाहरी कारण जैसे- ज्यादा स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, फंगल या यीस्ट इंफेक्शन, बहुत ज्यादा या बहुत कम शैंपू करना, गर्म पानी से बाल धोना, धूल-मिट्टी का एक्सपोजर और ओवरब्रशिंग भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं. वहीं, अगर डैंड्रफ का सही इलाज न किया जाए तो यह बालों के झड़ने, स्कैल्प इंफेक्शन और यहां तक कि चेहरे या कंधों पर एक्ने का कारण भी बन सकता है.

कैसे पाएं सिर की खुजली से छुटकारा?

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं, जो बिना हार्श केमिकल के डैंड्रफ को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही इससे सिर की खुजली की परेशानी भी दूर हो सकती है.

इसके लिए नीम तेल, भृंगराज तेल और नारियल तेल को बराबर मात्रा में लेकर हल्का गर्म कर लें.

इसे साफ स्कैल्प पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें.

यह स्कैल्प को पोषित करता है, डैंड्रफ से लड़ता है और बालों को मजबूत बनाता है.

दूसरा उपाय है त्रिदोष बैलेंसिंग हेयर मास्क. योग गुरु नीम पाउडर, आंवला पाउडर और दही या रोज वाटर मिलाकर पेस्ट बनाने की सलाह देती हैं.

तैयार पेस्ट को स्कैल्प पर 30 मिनट लगाएं.

वे बताती हैं, यह मास्क फ्लेक्स हटाता है, इंफ्लेमेशन कम करता है और स्कैल्प को साफ करता है.

तीसरा उपाय है त्रिफला वाटर रिंस, जो स्कैल्प के अंदर के टॉक्सिंस को निकालने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है.

इसके लिए आप त्रिफला के पानी से बालों को धो सकते हैं.

इन उपाय से अलग योग गुरु स्कैल्प को हमेशा ठंडा रखने, हॉट ब्लो ड्रायर और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करने और गीले बालों के साथ सोने से बचने की सलाह देती हैं.

डाइट में हेल्दी नट्स और गट-क्लीनिंग फूड शामिल करें.

स्ट्रेस कम करने के लिए प्राणायाम और योगासन करें.

इन कुछ आसान उपायों और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर आप नेचुरल तरीके से सिर की खुजली और डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं.

