Depression Symptoms: साधारण से ही नजर आते हैं डिप्रेशन के लक्षण, नजरअंदाज कर दिया तो हो जाएगी समस्या

What Is Depression: आज के समय में डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर समस्या बन गई है, जिससे न जाने कितने लोग परेशान है. न केवल एडल्ट बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी डिप्रेशन (How To Get Rid Of Depression) जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं. खासतौर पर युवा डिप्रेशन के चपेट में तेजी से आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण लगातार उदासी बने रहना, जीवन में रुचि ना लेना, खालीपन महसूस होना ,ब्रेकअप या फैमिली अटेंशन (Depression Ke Lakshan) की कमी हो सकती है. इस सिचुएशन में कई बार लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं और कई बार तो खुद की लाइफ को खत्म करने का विचार भी करते हैं. ऐसे में अर्ली स्टेज पर ही डिप्रेशन (Depression Ko Kaise Dur Kare) को पहचान कर इसके लिए थेरेपी लेना जरूरी है. आइए हम आपको बताते हैं डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में जिसे आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

क्या होता है डिप्रेशन (What Is Depression)

डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इश्यू है, इसे तनाव भी कहा जाता है. इस सिचुएशन में एक इंसान लंबे समय तक उदासी महसूस करता है, उसकी सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है. लाइफ को लेकर उसके मन में कोई रुचि नहीं रहती है. लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना उसे कुछ पसंद नहीं आता है.

Photo Credit: iStock

डिप्रेशन के लक्षण (Symptoms Of Depression)

उदासी बने रहना : डिप्रेशन की स्टेज में लगातार एक व्यक्ति दुख और खालीपन से भरा रहता है. डिप्रेशन में इंसान निराशा महसूस करता है. किसी चीज में मन ना लगना : जिस चीज में पहले आपको रुचि होती थी, आपका मन लगता था. उन चीजों में भी जब दिलचस्पी कम होने लगे, तो समझ जाए कि यह डिप्रेशन का एक लक्षण है. थकान होना या एनर्जी में कमी महसूस होना : डिप्रेशन से परेशान लोगों को हमेशा कमजोरी का एहसास होता है. वह बिना किसी काम के भी थकान महसूस करते रहते हैं. नींद की समस्या होना : डिप्रेशन में या तो इंसान बहुत ज्यादा सोता है या उसे नींद ना आने की समस्या होती है. ऐसे में यह दोनों कंडीशन ही खतरनाक हो सकती है. भूख में बदलाव होना : डिप्रेशन में कुछ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, तो कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा भूख लगती है. कुछ भी गलत होने पर वह या तो चॉकलेट खाते हैं या बहुत मीठा खाते हैं. कुछ लोग खाने से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं. गिल्टी फील करना : डिप्रेशन से ग्रस्त इंसान खुद को बेकार, नाकामयाब या दोषी समझता है. भले ही उससे कोई गलती हुई हो या नहीं. चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना : डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों को छोटी-छोटी बात पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगता है. वह किसी भी काम को करने में भी चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं. हेल्थ इश्यूज आना : डिप्रेशन में आमतौर पर सिर दर्द, पेट में दर्द, शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दर्द या बेचैनी होती है. सुसाइड करने का विचार आना : डिप्रेशन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि किसी इंसान को बार-बार उसके जीवन को खत्म करने का विचार आना. डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचाने का मन करता है.

डिप्रेशन को ना करें नजरअंदाज (how To Get Rid Of Depression)

जब भी आपको इसमें से कोई लक्षण नजर आए तो लक्षण दिखने के दो हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर से संपर्क करें.

जब यह मेंटल स्टेट आपके डेली के काम को इफेक्ट करने लगे तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

आप इसके लिए काउंसलिंग ले सकते हैं, मेंटल पीस के लिए योग या मेडिटेशन कर सकते हैं.

अच्छी डाइट लें और जरूरत पड़ने पर दवाइयां का सेवन भी करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.