Right Way To Loose Weight: ऑस्ट्रेलिया की जो लुईस 23 साल की उम्र में एक साल में 42 किलो वजन घटाया है. टिक टॉक वीडियोज बनाने वाली जो लुईस ने अपनी इस जर्नी के बारे में news.com.au से खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनका वजन (Weightloss Ka Sahi Tarika) हमेशा से ही बहुत ज्यादा था. जो 85 से 100 किलो तक रहा था. इस वजन से छुटकारा पाने के लिए और टोन्ड फिगर पाने की खातिर जो लुईस ने कई तरह की डाइट्स फॉलो की. कुछ डाइट से उन्हें मन माफिक रिजल्ट भी मिले. लेकिन वजन जितनी तेजी से घटा था. उस डाइट (Best Diet to Reduce Weight) में थोड़ी सी ढिलाई के बाद उतनी ही तेजी से बढ़ भी जाया करता था. लेकिन फिर उन्होंने डाइटिंग प्लान में कुछ चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया. जिसके बाद वो करीब 42 किलो तक वजन घटाने में कामयाब रहीं.

डाइट में कर रही थीं ये गलतियां (Mistakes During Weight loss)

जो लुईस ने बताया कि वो वेट लॉस जर्नी के दौरान क्या गलतियां कर रही थीं.

एक रूटीन को फॉलो नहीं किया.

फैड डाइट और वर्क आउट से घटा वजन. रूटीन बिगड़ते ही फिर किया वेटगेन.

शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के जरिए की वजन घटाने की कोशिश

खूब खाया ईजी मेड मील और मिठाइयां.

वॉक और वर्कआउट करने में आलस.

जो लुईस अपनी डाइट में इस तरह की गलतियां करती रहीं. लेकिन जब उनका वजन 107 किलो तक पहुंच गया. तब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो प्रॉपर तरीके से डाइट और वर्कआउट करेंगी. तब उन्होंने पांच चीजों को सख्ती से फॉलो किया. ये पांच चीजें थीं प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वॉक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. चलिए जानते हैं डाइट में इन्हें शामिल करने के फायदे.

प्रोटीन (Protein)

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी कंपाउंड है.

यह मसल्स की रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है.

ये हमारी स्किन, बालों और नाखूनों के लिए भी जरूरी होता है.

जब कोई भी वेटलॉस जर्नी से गुजर रहा होता है तब प्रोटीन हमारी भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है.

प्रोटीन मसल मास बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है.

सही मात्रा में प्रोटीन खाने से मेटाबोलिज्म तेज होता है.

जिससे कैलोरी बर्न भी ज्यादा होता है.

फैट्स (Fats)

फैट्स का नाम सुनते ही लोग ये सोचते हैं कि ये मोटापा बढ़ाने वाला तत्व है.

दूसरे न्यूट्रीशन्स की तरह फैट्स भी शरीर के लिए जरूरी होते हैं.

ये हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने और सेल स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए जरूरी होता है.

हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा-3 और ओमेगा-6, शरीर में इनफ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं.

कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates)

कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए एनर्जी का सबसे जरूरी सोर्स होते हैं.

इन से मिली एनर्जी से ही हमें दिनभर एक्टिव रहने की ताकत मिलती है.

वजन घटाने के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स को संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है.

सही कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव करना भी जरूरी है. शक्कर या रिफाइंड आटे जैसी चीजें शरीर में फैट स्टोर करती हैं. ऐसे कार्ब्स से बचें.

वॉकिंग (Walking)

वॉकिंग सबसे आसान और सस्ती एक्सरसाइज है.

इससे पूरा शरीर एक्टिव रहता है और कैलोरी बर्न करता है.

वॉकिंग के दौरान शरीर का मेटाबोलिज्म बढ़ता है, जिससे फैट बर्न होती है.

हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के साथ साथ वॉकिंग की आदत ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रखती है.

इस आदत की वजह से मेंटल स्ट्रेस कम होता है.

वेटलॉस के लिए रोजाना 30 मिनट का वॉक काफी बेहतर माना जाता है.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (Strength Training)

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे पुश-अप्स और स्क्वैट्स आदि मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट माने जाते हैं.

मसल्स बनाने से शरीर की बेसल मेटाबोलिक रेट (BMR) बढ़ती है. यानी आपका शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है.

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बनती हैं.

इस ट्रेनिंग से फैट भी तेजी से बर्न होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)