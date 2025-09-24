विज्ञापन

1 महीने में घटाना है 10 किलो वजन? सुबह खाली पेट पिएं ये 5 डिटॉक्स आयुर्वेदिक ड्रिंक, कुछ हफ्तों में ही दिखेगा रिजल्ट

Weight Loss Drinks: सुबह उठते ही सही डिटॉक्स ड्रिंक पीने से वजन कम करना आसान हो जाता है, पेट साफ रहता है और शरीर को दिनभर एनर्जी मिलती है. इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाकर आप फिट और हल्का महसूस कर सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
1 महीने में घटाना है 10 किलो वजन? सुबह खाली पेट पिएं ये 5 डिटॉक्स आयुर्वेदिक ड्रिंक, कुछ हफ्तों में ही दिखेगा रिजल्ट
तेजी से घटाना है वजन, सुबह खाली पेट पिएं ये डिटॉक्स ड्रिंक, वजन घटाने में पाएं चौंकाने वाला फायदा

Morning detox drinks for weight loss: सुबह उठते ही अगर आप सही ड्रिंक का सेवन करें तो आपका मेटाबॉलिज़्म एक्टिव हो सकता है और वजन कम करना आसान बन सकता है, लेकिन कौन-कौन सी सुपर ईज़ी और हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक आपको ये फायदा दे सकती हैं? आइए जानते हैं, जिनका असर सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि दिनभर की ऊर्जा और फैट बर्निंग पर भी होता है.

सुबह के लिए टॉप डिटॉक्स ड्रिंक (Fat burning drinks)

1. नींबू पानी और शहद (Metabolism booster drinks)

  • गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाएं.
  • यह मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है.
Latest and Breaking News on NDTV

2. अदरक और नींबू का पानी (Healthy morning drinks)

  • 1 इंच अदरक को कद्दूकस करें और नींबू के साथ गुनगुने पानी में मिलाएं.
  • पेट की सूजन कम होती है और डाइजेशन बेहतर होता है.

3. खीरे और पुदीना वाला डिटॉक्स वाटर (Weight loss tips Hindi)

  • 1 गिलास पानी में खीरे के स्लाइस और पुदीना डालकर रातभर फ्रिज में रखें.
  • यह बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और हाइड्रेशन बढ़ाता है.

4. ग्रीन टी और लेमन (weight kam karne ke liye kya piye)

  • ग्रीन टी में नींबू का रस मिलाकर पिएं.
  • फैट बर्निंग और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन.
Latest and Breaking News on NDTV

5. सेब और दालचीनी का पानी (weight kam karne ka tarika)

  • 1 गिलास पानी में 1/2 चम्मच दालचीनी और सेब के टुकड़े डालकर उबालें.
  • मेटाबॉलिज़्म तेज करता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में मदद करता है.

हेल्दी रूटीन टिप्स (weight loss diet)

  • सुबह उठते ही 1–2 गिलास पानी जरूर पिएं.
  • इन डिटॉक्स ड्रिंक को दिनभर के खाने से 20–30 मिनट पहले पिएं.
  • सप्ताह में 3–4 दिन नियमित रूप से इनका सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fat Burning, Weight Loss, Detox Drinks, Weight Loss Diet, Weight Kam Kaise Kare, Weight Kam Karne Ka Tarika, Morning Detox Drinks For Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com