तांबे के बर्तन में रखा पानी कब बन सकता है जहर? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

पुराने जमाने में ज्यादातर लोग पानी के लिए तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे. तांबे की गागर में ही पानी भरा जाता था और इसे पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला लोटा भी तांबे का ही होता था. अब एक बार फिर लोगों ने तांबे की बोतल या फिर जग से पानी पीना शुरू कर दिया है. ये एक ट्रेंड की तरह है, जो तेजी से फैलता है और हर कोई इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है. तांबे के बर्तन से पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ गलतियों से ये आपके लिए जहर की तरह भी काम कर सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर क्या कहते हैं.

तांबे के बर्तनों के इस्तेमाल को लेकर न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कब तांबे की बोतल या फिर बर्तन से पानी पीना खतरनाक हो सकता है.

दिनभर तांबे की बोतल से पानी पीना

न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि अगर आप पूरे दिन तांबे की बोतल या बर्तन में रखा पानी पीते हैं, तो आपको तांबे की टॉक्सिसिटी का (copper toxicity) खतरा हो सकता है. इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और पेट में तेज दर्द हो सकता है. यहां तक कि लिवर और किडनी खराब होने का भी खतरा रहता है. इसीलिए पानी में ज्यादा मात्रा में तांबा नहीं होना चाहिए.

तांबे की बोतल में नींबू पानी

तांबे की बोतल का इस्तेमाल लोग आजकल आम पानी की बोतल की तरह करने लगे हैं. इसीलिए कई लोग इसमें नींबू पानी या फिर कोई दूसरी ड्रिंक डालकर भी पी लेते हैं, जबकि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. नींबू में मौजूद एसिड तांबे के साथ रिएक्ट करता है और इससे उल्टी, पेट में दर्द समेत कई दिक्कतें हो सकती हैं.

सफाई का भी रखना होगा ख्याल

तांबे की बोतल का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है. रोजाना इस्तेमाल करने के बाद बोतल को अच्छी तरह से धो लें, अगर काले दाग लग गए हैं तो इन्हें हटाने के लिए नमक और नींबू का इस्तेमाल करें. इससे ऑक्सीडेशन के दाग हट जाएंगे.

इन बातों का ख्याल अगर आप रखते हैं तो तांबे के बर्तन में पानी पीने से आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे. तांबे के बर्तन में पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है. इसके अलावा स्किन से जुड़ी समस्या और इंफेक्शन से भी बचाव होता है.