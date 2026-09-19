कम पैसों में कश्मीर घूमना है? जानिए 5 दिन का पूरा प्लान और असल खर्च

कश्मीर में एक ऐसा छोटा-सा समय आता है, जब पूरी वादी का रंग मानो अचानक बदल जाता है. सितंबर के आखिर से चिनार के पेड़ सुनहरे होने लगते हैं और अक्टूबर-नवंबर तक श्रीनगर का नजारा इतना खूबसूरत हो जाता है कि हर कुछ मिनट में गाड़ी रोककर तस्वीरें लेने का मन करता है, लेकिन कश्मीर का पतझड़ सिर्फ रंग-बिरंगे पेड़ों और ठंडी सुबहों तक सीमित नहीं है. दिन में धूप रहने पर तापमान आमतौर पर 18°C से 22°C के बीच रहता है, जबकि सुबह और रात में यह 2°C से 5°C तक गिर सकता है. आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह मौसम यहां जाने के लिए सबसे अच्छा है. चलिए आपको बताते हैं कश्मीर घूमने के लिए 5 दिन का पूरा प्लान, खर्च और पूरी डिटेल्स.

अगर आप 5 दिन की कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. कश्मीर में लोकल टैक्सी के नियमों की जानकारी न होने पर आपका खर्च बढ़ सकता है. गुलमर्ग गोंडोला की टिकट पहले से प्लान करनी चाहिए. कुछ दूर-दराज के इलाकों में अब भी नकद पैसे की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, गलत सिम कार्ड होने पर फोन नेटवर्क की परेशानी भी हो सकती है. इसलिए ट्रिप को आरामदायक और बजट में रखने के लिए इन बातों की तैयारी पहले से कर लें.

पहले दिन श्रीनगर, चिनार के पेड़ और शाम की शिकारा राइड

पहले दिन को आरामदायक रखें. श्रीनगर पहुंचकर होटल में चेक-इन करें, लंच करें और दोपहर में नसीम बाग घूमने निकलें. मौसम के हिसाब से यहां के चिनार के पेड़ हरे से लेकर सुनहरे रंग में नजर आ सकते हैं. शाम होने पर डल झील पहुंचें और खूबसूरत सूर्यास्त के बीच शिकारा राइड का आनंद लें. शिकारा की कीमतें पर्यटन विभाग द्वारा तय की जाती हैं. साल 2026 के अनुसार, एक घंटे की सामान्य शिकारा राइड का किराया लगभग 770 है, जबकि अतिरिक्त घंटे के लिए करीब 440 देने पड़ सकते हैं. शिकारा में बैठने से पहले राइड का समय, रूट और कुल किराया तय कर लें. केवल शिकारा राइड बोलकर बैठ न जाएं और बाद में किराए की बात करें. एक घंटे की सामान्य राइड और चार चिनार या फ्लोटिंग मार्केट तक जाने वाली लंबी राइड की कीमत अलग होती है. बजट ट्रिप के लिए शाम की शिकारा राइड पर 800 से 1,200 तक का खर्च मानकर चलें.

दूसरे गुलमर्ग और गोंडोला राइड

दूसरे दिन सुबह जल्दी श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकलें. अगर मौसम साफ हो, तो गोंडोला राइड जरूर करें. गोंडोला के फेज 1 और फेज 2 के लिए अलग-अलग टिकट लेनी पड़ती है. टिकट ऑनलाइन बुक करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, पीक सीजन में टिकट 15 से 20 दिन पहले बुक करना बेहतर माना जाता है, इसलिए आखिरी समय तक इंतजार न करें. गोंडोला की टिकट खुद बुक करने का एक और फायदा है कि आपको पता रहता है कि आपने किस चीज के लिए कितने पैसे दिए हैं. गुलमर्ग में कई लोग पैकेज ऑफर करते हैं, जिनमें पोनी राइड, गाइड, ट्रांसफर और दूसरी सुविधाएं शामिल होती हैं. कोई भी पैकेज लेने से पहले चेक कर लें कि आपको वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं. सिर्फ किसी के कहने पर पोनी राइड बुक करने की आवश्यकता नहीं होती.

तीसरा दिन पहलगाम, आरू और बेताब वैली

श्रीनगर से टैक्सी आपको पहलगाम तो ले जा सकती है, लेकिन आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी घूमने के लिए लोकल यूनियन की टैक्सी लेनी पड़ती है. 2026 के रेट लिस्ट के हिसाब से किराया गाड़ी के हिसाब से अलग-अलग होता है. आरू और बेताब दोनों के लिए, गाड़ी के हिसाब से अभी का किराया लगभग 1,600 से 2,400 के बीच है, जबकि तीनों वैली घूमने का किराया लगभग 2,000 से 3,000 के बीच हो सकता है. इसलिए, लोकल घूमने-फिरने के लिए आरामदायक गाड़ी का बजट लगभग 2,500 से 3,200 रखें और पेमेंट करने से पहले स्टैंड पर रेट कार्ड जरूर देख लें.

चौथा दिन कश्मीर की कोई शांत जगह चुनें

इस दिन बहुत ज्यादा प्लानिंग न करें. अगर आपको खुले घास के मैदान और आराम से दिन बिताना पसंद है, तो दूधपथरी चुनें. अगर आपको पहाड़ों के नजारे और ज्यादा मशहूर टूरिस्ट रूट पसंद है, तो सोनमर्ग चुनें. सोनमर्ग में कुछ जगहों, जैसे जीरो पॉइंट, पर घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट की अपनी व्यवस्था है. लोकल टैक्सी के रेट लिस्ट के हिसाब से किराया गाड़ी और रूट के अनुसार अलग-अलग होता है, इसलिए निकलने से पहले लोकल स्टैंड पर अभी का रेट पता कर लें. अगर, आप दूधपथरी चुनते हैं, तो कैश साथ रखें और यह न सोचें कि हर जगह कार्ड या UPI से पेमेंट हो जाएगा.

पांचवां दिन पुराना श्रीनगर, शॉपिंग और आराम से सफर का अंत

अपनी आखिरी सुबह शहर के लिए रखें. पुराने श्रीनगर इलाके से शुरुआत करें और अगर आपके प्लान और समय के हिसाब से सही हो, तो जामा मस्जिद भी जाएं. फिर, एक दुकान से दूसरी दुकान भागने के बजाय आराम से शॉपिंग करें. केसर के लिए, सही लेबल वाला कश्मीरी केसर देखें. ड्राई फ्रूट्स के लिए, जो दुकानदार सबसे पहले आपके पास आए, उसी से खरीदने के बजाय अलग-अलग दुकानों पर कीमतें पता करें. पश्मीना के लिए और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. सस्ता प्योर पश्मीना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता.

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