बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट ड्राई फ्रूट में से कौन है ज्यादा ताकतवर व पोषण से भरपूर, जो शरीर में भर देगा पूरी एनर्जी

Nuts for health benefits: स्वस्थ रहने के लिए अधिकतर लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना पसंद करते हैं. ड्राई फ्रूट्स में वह सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होते हैं. (benefits of eating nuts every day) ड्राई फ्रूट्स में ज्यादातर लोग काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट का सेवन करते हैं. (how much mixed nuts per day) बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि (how many cashew nuts per day) पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू इन सभी में से कौन सा ड्राई फ्रूट्स ऐसा है जो सबसे ताकतवर होता है.

काजू में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स

काजू प्रोटीन, फाइबर, जिंक, कॉपर जैसे बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. काजू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नट है. काजू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक है.

इसमें मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट हेल्थ को ठीक रखते हैं.

काजू में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो वेट मैनेजमेंट में मदद करती है.

इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है.

इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को ठीक रखते हैं.



बादाम में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स



बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है. इसमें और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सेहतमंद होते हैं. जिनमें विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, ओमेगा 3, फाइबर, पोटेशियम भी शामिल हैं.

अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्व



वहीं अखरोट की बात करें तो इसमें ओमेगा 6, ओमेगा-3, फास्फोरस, आयरन, सेलेनियम कॉपर, मिनरल्स फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, और कई विटामिन कैल्शियम प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.



पिस्ता में पाए जाने वाले पोषक तत्व



पिस्ता में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी प्रोटीन, कार्ब्स और अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.



हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अखरोट होता है. इसके नियमित सेवन से हमारे सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते है कि एक दिन में एक व्यक्ति को लगभग 6 से 7 बादाम, 4 से 5 काजू, दो से तीन अखरोट और 4 से 5 पिस्ता खाना चाहिए.

