क्या आप जानते हैं किस Vitamin की कमी से आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है?

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी12 की कमी सिर्फ थकान नहीं, बल्कि दिमाग और मूड पर भी असर डालती है. इसके शुरुआती संकेत पहचानकर और डाइट में सुधार करके आप अपनी एनर्जी, मेमोरी और मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं.

Vitamin B12 की कमी: सिर्फ थकान नहीं, dimag पर भी असर डालती है

How Vitamin B12 Deficiency Affects: विटामिन बी12 हमारी नर्वस सिस्टम और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसकी कमी को सिर्फ थकान या कमजोरी तक सीमित समझ लेते हैं. असल में, B12 की कमी हमारे दिमाग, मेमोरी और मूड को धीरे-धीरे प्रभावित करती है. आइए जानते हैं इसके कुछ छुपे हुए संकेत और बचाव के तरीके.

Vitamin B12 की कमी के छुपे हुए लक्षण 

  • Memory Issues: छोटे-छोटे काम भूल जाना, ध्यान न लगना.
  • Mood Swings और Depression: अचानक चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होना.
  • थकावट और वीकनेस : लगातार थकान, एनर्जी लेवल लो होना.
  • स्किन और हेयर प्रॉब्लम: त्वचा फीकी या बाल टूटना.
Photo Credit: Canva

क्यों होती है Vitamin B12 की कमी?

  • शाकाहारी या vegans में प्राकृतिक स्रोत कम होना.
  • एजिंग के साथ अवशोषण कम होना.
  • कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे gastritis या एनीमिया.
Vitamin B12 की कमी से बचने के आसान उपाय

B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं: अंडा, दूध, चीज, मछली.
सप्लीमेंट्स: डॉक्टर की सलाह से विटामिन बी12 कैप्सूल.
रेगुलर चेकअप: ब्लड टेस्ट से कमी जल्दी पता लगाना.
बैलेंस्ड डाइट: पत्तेदार सब्जियां और दृढ़ अनाज को डाइट में शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

