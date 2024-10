चेहरा काला पड़ गया है और चमक कहीं खो सी गई है तो यह सफेद चीज का पाउडर बनाकर लगाएं, त्योहार तक लौट आएगा नूर

Use of alum in skin care; फिटकरी (Alum) एक तरह का नैचुरल मिनरल है और इसका उपयोग आमतौर पर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है. हालांकि इसे स्किन केयर (Skin care) के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है. अक्सर पुरुष शेव करने के बाद स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं. यह स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को कम करने में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है. फिटकरी अपने औषधीय गुणों के कारण स्किन की समस्याओं से राहत दिलाती हैं. आइए जानते हैं स्किन केयर के लिए फिटकरी का यूज (Use of alum in skin care) कैसे किया जा सकता है….

स्किन के लिए फिटकरी के फायदे

सदियों से फिटकरी का यूज स्किन केयर के लिए किया जाता रहा है. इस नैचुरल मिनरल में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिजेंट के गुण मौजूद होते हैं. यह स्किन को साफ करने के साथ साथ हेल्दी और चमकदार भी बनाते हैं. इससे पिंपल जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही फाइन लाइंस कम होते हैं और स्किन की रंगत चमकदार हो जाती है.

ऐसे करें यूज

फिटकरी को स्किन केयर में शामिल करने के लिए फिटकरी का फेस पैक बनाने का तरीका

क्या चाहिए

एक चम्मच फिटकरी

दो चम्मच बेसन

चार चम्मच गुलाब जल

कच्चा दूध

एक कटोरी में बेसन, आधा चम्मच फिटकरी और गुलाब जल डालकर मिक्स करें. जरूरत के अनुसार कच्चा दूध मिलाएं और पेस्ट बना लें. इस पेसट को फेस पर अच्छी तरह से लगाएं. सूख जाने पर साफ करें. हफ्ते में 1-2 बार इसका यूज किया जा सकता है.