Upcoming Events In Delhi-NCR: अगर आप दिल्ली NCR (Dilli NCR Me Upcoming Events) में रहते हैं और वीकेंड या खाली समय में कुछ नया, मजेदार और यादगार करना चाहते हैं. तो आने वाले दिन आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं. जनवरी से मार्च तक राजधानी और आसपास के इलाकों में ऐसे कई इवेंट्स होने जा रहे हैं. जहां आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, किताबें (New Delhi Book Fare Dates), क्राफ्ट और ऑटोमोबाइल्स का शानदार संगम देखने को मिलेगा. कुछ इवेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, तो कुछ किफायती टिकट में बेहतरीन एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं. आइए जानते हैं इन अपकमिंग इवेंट्स के बारे में.

देश की शान और पुरानी परंपरा (National Pride & Tradition)

रिपब्लिक डे परेड 26 से 29 जनवरी तक कर्तव्य पथ पर होगी. करीब 220 रुपये के टिकट में आप देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक झांकियां और देशभक्ति से भरा माहौल करीब से देख सकते हैं.

Photo Credit: ANI

सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला

वहीं, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 31 जनवरी से 14 फरवरी तक फरीदाबाद में लगेगा. 120 रुपये के टिकट में यहां देश विदेश के हैंडीक्राफ्ट, खानपान और कल्चरल प्रोग्राम का लुत्फ उठाया जा सकता है.

म्यूजिक और ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए (Music & Automobile)

म्यूजिक के दीवानों के लिए राइडर्स म्यूजिक फेस्टिवल 21 से 22 फरवरी को नोएडा के GIP मॉल में होगा. वहीं, कार और बाइक लवर्स मोटरफेस्ट V2 24 से 25 जनवरी को वर्ल्डमार्क, गुरुग्राम में एंजॉय कर सकते हैं. दोनों इवेंट्स का टिकट करीब 800 रुपये है.

शॉपिंग और लाइफस्टाइल का मजा (Shopping & Lifestyle)

द फेस्टिव लाइफस्टाइल एक्सपो 27 फरवरी से 2 मार्च तक गुरुग्राम के सेक्टर 29, HUDA ग्राउंड्स में आयोजित होगा और ये पूरी तरह फ्री है. यहां शॉपिंग, फूड और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का अच्छा कलेक्शन मिल सकता है.