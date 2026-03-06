हर रोग का 1 इलाज, घर पर बस ऐसे लगाएं तुलसी, पूरे साल नहीं सूखेगी, 10 दिन में हो जाएगी तैयार

Ghar Par Tulsi Kaise Lagaye: तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा ही नहीं, बल्कि कई बीमारियों का काल भी है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कई तरह के इंफेक्शन और रोगों को दूर रखने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप इसे अपने घर में उगते हैं, तो खुद को फिट रख सकते हैं, लेकिन अब सावल यह है कि अगर इसे घर में लगान हो, तो क्या करना पड़ेगा? कैसे ,मिट्ठी लगेगी, कितना पानी चाहिए होगा, कैसे तापमान की जरूरत होगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए ही है.

घर में तुलसी का पौधा कैसे लगाएं?

बीज कहां से लें: पुराने तुलसी के पौधे का बीज ले सकते हैं या फिर आप नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से भी बीज खरीद सकते हैं.

पुराने तुलसी के पौधे का बीज ले सकते हैं या फिर आप नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से भी बीज खरीद सकते हैं. गमला कितने इंच का लें: तुलसी का पौधा उगाने के लिए 8 से 12 इंच का गमला अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें गमले में छेद होना चाहिए.

तुलसी का पौधा उगाने के लिए 8 से 12 इंच का गमला अच्छा माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें गमले में छेद होना चाहिए. कितनी गहराई में बीज बोना चाहिए: तुलसी के बीज को मिट्टी की सतह से कम से कम 1/8 से 1/4 इंच गहराई में बोना सबसे अच्छा माना जाता है.

तुलसी के बीज को मिट्टी की सतह से कम से कम 1/8 से 1/4 इंच गहराई में बोना सबसे अच्छा माना जाता है. मिट्ठी कैसी चुनें: अच्छी ग्रोथ के लिए उपजाऊ, हल्की और जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी चुनें.

अच्छी ग्रोथ के लिए उपजाऊ, हल्की और जिसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी चुनें. कितनी धूप देनी चाहिए: पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां अच्छी धूप मिले.

पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां अच्छी धूप मिले. सिंचाई: पानी को मिट्टी में डालें और मिट्टी के सूखने पर ही पानी दें.

तुलसी के फायदे?

तुलसी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है, जिससे डायबिटीज रोगियों को राहत मिलती है.

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट को हेल्दी रखते हैं और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं.

तुलसी का रस त्वचा की समस्याओं को दूर करता है और बालों को मजबूत बनाता है.

तुलसी के पत्ते रोजाना खाने से शरीर की इम्यून पावर मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव होता है

तुलसी का सेवन शरीर में कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे मानसिक तौर पर भी अच्छा महसूस होता है.

तुलसी की तासीर कैसी होती है?

तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में करना ठीक माना जाता है.

किन लोगों को तुलसी से बचना चाहिए:

जिन लोगों को एलर्जी हो

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

सर्जरी से पहले या बाद में

हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज

थायराइड के मरीज

