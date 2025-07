रोज सुबह उठकर कर लें ये 5 काम, नेचुरल तरीके से दमक उठेगी स्किन, हर कोई पूछेगा सीक्रेट

Morning Habits for Glowing Skin: बेदाग, चमकदार और हेल्दी स्किन हर कोई चाहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्किन का 70% ग्लो आपकी सुबह की हैबिट्स से आता है. स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ मॉर्निंग हैबिट्स (Simple morning habits for glowing face in hindi) महंगे प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट से भी ज्यादा असरदार होती हैं. अगर सिर्फ 5 सिंपल आदतें हर सुबह (5 Morning routine for glowing skin naturally) अपनाएं, तो बिना मेकअप भी स्किन दमकती है और परफेक्ट ग्लो मिलता है. इसके लिए सुबह उठने के बाद 30 मिनट खुद की त्वचा (How to get glowing skin without any makeup) को देना होगा. न किसी क्रीम की जरूरत होगी और ना ही सीरम की. तो चलिए जानते हैं सुबह की वो 5 चमक देने वाली आदतें, जिन्हें आज से ही अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर आप खूबसूरत निखार पा सकते हैं.

नंबर 1- गुनगुना नींबू पानी (Lukewarm Lemon Water)

सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ लें. ये दोनों चीजें स्किन की अंदर से सफाई करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती हैं. नींबू में मौजूद विटामिन C स्किन को नेचुरल ग्लो देता है. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, इससे इम्युनिटी और स्किन दोनों को फायदा होता है.

रातभर सोने के बाद चेहरा सुस्त और थका हुआ लगता है. इसे रिफ्रेश करने के लिए सबसे असरदार तरीका है ठंडे पानी से चेहरा धोना. इससे स्किन टाइट होती है और पफीनेस कम होती है. इसके बाद फ्रेश एलोवेरा जेल लगाएं, ये स्किन को नमी देता है और दाग-धब्बों को हल्का करता है. अगर घर में गुलाब जल है तो उसका एक स्प्रे चेहरे पर जरूर करें. ये नेचुरल टोनर की तरह स्किन पर काम करता है.

सुबह-सुबह बॉडी को हल्की मूवमेंट देना, जैसे 15 मिनट की वॉक, स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार आपकी स्किन के लिए सबसे बड़ा ग्लो-बूस्टर है. एक्सरसाइज से पसीने के जरिए डेड सेल्स बाहर निकलती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल गुलाबीपन आता है. ध्यान रहे, एक्सरसाइज के बाद चेहरा ठंडे पानी से जरूर धोएं ताकि पोर्स बंद हो जाएं.

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्किन का ग्लो सिर्फ क्रीम से नहीं आता, बल्कि इसके लिए मन की शांति भी जरूरी है. स्ट्रेस आपकी स्किन पर सबसे पहले असर करती है. मुंहासे, डलनेस और पिग्मेंटेशन उसी के रिजल्ट हैं. हर सुबह सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेने से बॉडी और स्किन दोनों रिलैक्स होती हैं. चाहें तो हल्का सा म्यूजिक लगाकर मेडिटेशन करें, इससे सुबह की शुरुआत पॉजिटिव होगी.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, स्किन तभी चमकती है जब उसे सही अंदरूनी पोषण मिले. सुबह पेट खाली होता है, ऐसे में सही खाना सीधे असर करता है. एक सेब, चार-पांच भीगे हुए बादाम और एक गिलास नारियल पानी स्किन के लिए टॉनिक से कम नहीं है. इनमें मौजूद विटामिन E, C और एंटीऑक्सिडेंट्स स्किन सेल्स को रिपेयर और रीजेनरेट करते हैं. अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी या अश्वगंधा मिलाकर पी सकते हैं, ये स्किन इम्युनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.