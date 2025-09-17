विज्ञापन

एकदम शांत और अनोखा आइलैंड, जहां कदम-कदम पर है हर परिवार का प्राइवेट चर्च, हर मोड़ पर अनोखा नजारा

Greece hidden gems travel: ग्रीस का टीनोस आइलैंड सिर्फ़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि यहां मौजूद हजारों परिवारों के छोटे-छोटे निजी चर्च के लिए भी खास है.

1,000 छोटे-छोटे चैपल्स और समंदर का सुकूनटी, नोस आइलैंड का अनोखा सफर

Unique Travels: अगर आप ग्रीस जाने का सपना देख रहे हैं और सोचते हैं कि सिर्फ़ Santorini या Mykonos ही घूमने लायक हैं, तो रुकिए...ग्रीस का एक आइलैंड ऐसा भी है जो भीड़-भाड़ से दूर है और जहां हर परिवार का अपना निजी चर्च है. जी हां, Tinos Island न सिर्फ़ अपनी समुद्री खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी 1,000 से ज्यादा चैपल्स के कारण भी मशहूर है. यहां घूमते हुए आपको हर मोड़ पर सफेद छोटे-छोटे चर्च मिलेंगे, जो पूरे अनुभव को जादुई बना देते हैं.

1,000 चैपल्स वाला आइलैंड | A Unique Island of 1,000 Chapels

टीनोस आइलैंड पर करीब 1,000 चैपल्स बने हैं. ये किसी संस्था या सरकार के नहीं, बल्कि परिवारों के स्वामित्व में हैं. यही वजह है कि यहां धार्मिक जीवन और लोक संस्कृति एक-दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं. जैतून के बागों, अंगूर की बेलों और समुद्री चट्टानों के बीच ये सफेद चर्च सादगी और शांति का अनुभव कराते हैं.

परिवारों की परंपरा | Family-Owned Tradition

यहां हर परिवार साल में कम से कम एक बार अपने चैपल की देखभाल करता है...दीवारों पर नया चूना, नीले दरवाजों पर पेंट, छत की मरम्मत और अंदर के आइकन्स की सफाई. उस दिन पूरा गांव प्रार्थना करता है और संत के पर्व पर उत्सव जैसा माहौल बन जाता है. यही अपनापन टूरिस्ट्स को गहराई से जोड़ देता है.

ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक दोनों का संगम | A Blend of Orthodox and Catholic

टीनोस की सबसे खास बात यह है कि यहां ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक...दोनों परंपराओं के चर्च एक साथ मिलते हैं. कई जगह तो आपको एक ही पहाड़ी पर दोनों चैपल्स दिखेंगे, जिनके दरवाजे विपरीत दिशाओं में खुलते हैं. यह धार्मिक विविधता यात्रियों को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देती है.

टूरिस्ट्स क्यों जाते हैं टीनोस | Why Tourists Love Tinos?

  • Religious Pilgrimage: यहां का Church of Panagia Evangelistria पूरे ग्रीस का प्रमुख तीर्थ स्थल है. हर साल 15 अगस्त को वर्जिन मैरी के पर्व पर हज़ारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.
  • Peaceful Escape: Santorini और Mykonos जैसी भीड़ से दूर, यहां असली ग्रीक संस्कृति, पारंपरिक गांव, संगमरमर की नक्काशी और समुद्र किनारे की शांति देखने को मिलती है.

