अंबेडकर साहब ने ब‍िताएं थे यहां पल, नए साल पर घूम आइए डॉ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, बच्‍चों को मस्‍ती के साथ म‍िलेगा ज्ञान

नए साल पर बच्‍चों के साथ कहीं घूमने का प्‍लान बना रहे हैं तो डॉ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल जा सकते हैं. यहां बच्‍चे मस्‍ती के साथ बढ़ा सकेंगे नॉलेज.

डॉ अंबेडकर मेमोरियल के पास कौन सा मेट्रो स्टेशन है.

Dr Ambedkar National Memorial : आजकल लोग पुरानी जगहों की जगह नई जगह पर जाना या एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. ऐसे मं नई-नई जगह ढूंढते रहते हैं. ऐसे तो दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं. मगर कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में कई लोगों को पता नहीं है. आज दिल्ली की एक ऐसी ही खास जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो इतना सुंदर बना हुआ है क‍ि घूमने के साथ ही उससे आपको खूब नॉलेज भी मिलने वाली है. एक साथ दो काम की चीजें हो जाएंगी. इस जगह का नाम डॉ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है. जिसमें आप अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं.

अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में क्या-क्या है खास

डॉ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल में आप डॉ भीमराव अंबेडकर के बारे में कई चीजें जान पाएंगे. संविधान लिखने से लेकर पर्सनल लाइफ तक, यहां पर उनके बारे में कई चीजें जानने को मिलने वाली हैं. ये सिविल लाइन्स पर बना हुआ अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है. जिसकी एंट्री फ्री है और इसे अगर आप एक बार देख लेंगे, तो इसके फैन हो जाएंगे. इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है. इसे एक बार देख लेंगे तो आपकी नजरें इससे नहीं हटेंगी.

 डिजाइन है सबसे जुदा

अंबेडकर नेशनल मेमोरियल बिल्कुल संविधान के डिजाइन पर बना हुआ है. यहां अंबेडकर जी को 3डी की मदद से ऐसे दिखाया गया है कि जैसे वो आपसे ही बात कर रहे हों. इतना ही नहीं यहां पर एक मेडिटेशन एरिया भी है. जहां पर ध्यान लगाकर लाइफ के स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है. अंबेडकर साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल इसी जगह पर बिताए थे. इस वजह से ये जगह और खास हो जाती है. अगर वीकेंड पर फ्री हैं तो इस जगह पर एक बार तो जाना बनता है. दिल्ली में इस तरह की कई चीजें बनी हुई हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है. बच्चों को इस जगह पर ले जाकर उन्हें डॉ अंबेडकर के बारे में कई बातें बताई जा सकती हैं.

