Best 5 Places in Delhi During Monsoon: दिल्ली में बारिश की पहली बूंद देखकर ही दिल बेचैन हो उठता है. कहीं बाहर जाकर खुलकर सांस लेने और मिट्टी की खुशबू महसूस करने का मन करता है. मॉनसून में दिल्ली का कोना-कोना गजब ही मस्ती सराबोर रहता है. क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग हर कोई इस लम्हें को एंजॉय (Where to go in Delhi during rain) करते नजर आ ही जाता है. इस मौसम में चमचमाती सड़कों से लेकर झीलों में नाचते-झूमते कमल तक राजधानी की सुंदरता (Monsoon tourist spots in Delhi) को बढ़ा देते हैं. ऐसे में आप घर में बैठकर सिर्फ चाय और पकौड़ियों का लुत्फ न उठाइए, बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ छाता उठाकर घूम आइए दिल को छू लेने वाली 5 खूबसूरत जगहें (Best Places to Visit in Delhi during Monsoon), जो आपको मॉनसून की मस्ती में सराबोर करती हैं.

साउथ दिल्ली के बीचों-बीच बसा ये ऐतिहासिक बगीचा मॉनसून में किसी कविता की तरह लगता है. बारिश की बूंदें जब 15वीं सदी की कब्रों और गुंबदों से टकराती हैं, तो लगता है जैसे इतिहास भी भीग रहा हो. यहां की हरी-भरी घास, शांत तालाब और वॉकिंग ट्रेल्स बारिश के मौसम में वाकई किसी मेडिटेशन से कम नहीं लगतीं. अगर आप शांति चाहते हैं और कुछ 'मी टाइम' जीना चाहते हैं, तो लोधी गार्डन सबसे बेस्ट है.

रात के अंधेरे में जब इंडिया गेट पर लाइटें जलती हैं और आसमान से हल्की बारिश गिरती है, तो वहां खड़े रहना सबसे खास लम्हा बन जाता है. पास में भीगते हुए लोगों की हंसी, गरम भुट्टे की खुशबू और बैकग्राउंड में 'जन गण मन' की गूंज..ऐसा फील कराती हैं मानों दिल्ली की आत्मा यहीं हैं. अगर आप फोटोग्राफी या इंस्टा रील्स के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके कैमरे के लिए एक ड्रीम लोकेशन है.

नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई फैंसी पार्क होगा. और हां, है भी. लेकिन बारिश के मौसम में ये जगह जैसे जिंदा हो उठती है. फूलों की खुशबू, रंगीन झाड़ियों के बीच पत्थरों की कलाकृतियां, और हल्की बारिश की फुहारें सब कुछ एक साथ देखने और महसूस करने को मिलता है. ऐसा लगता है मॉनसून में महकता हुआ रोमांस है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ पीसफुल वॉक ले सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं या बस चुपचाप एक बेंच पर बैठकर बारिश को महसूस कर सकते हैं.

अगर आपको लगता है कि ऐतिहासिक जगहें बोरिंग होती हैं, तो एक बार मॉनसून में कुतुब मीनार घूम आइए. जब बारिश की बूंदें इस हेरिटेज स्ट्रक्चर को धोती हैं, तो इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है. पास के लॉन में फैली हरियाली और फोटोजेनिक बैकड्रॉप्स इसे वर्ल्ड क्लास बना देते हैं. यहां एक फैमिली डे प्लान करें, बच्चों के साथ आएं या सोलो घूमने निकल जाएं, हर एक्सपीरिएंस स्पेशल होगा.

दिल्ली का छुपा हुआ नेचर गहना..शोर-शराबे से दूर, ये जगह किसी जादुई जंगल से कम नहीं लगती है. मॉनसून में झीलें पानी से भर जाती हैं, पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली आपको ट्रांस में ले जाती है. अगर आप एडवेंचर या नेचर वॉक पसंद करते हैं, तो यहां का बायोडायवर्सिटी ट्रेल आपके लिए परफेक्ट रहेगा. फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह मॉनसून की बेस्ट शूटिंग स्पॉट्स में से एक है. प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

