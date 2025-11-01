विज्ञापन

बाथरूम, रेस्‍टरूम और वॉशरूम में क्या अंतर है? 99% लोगों को नहीं मालूम इनके बीच का फर्क, बता द‍िया तो ज्ञानी हैं आप

क्या बाथरूम को टॉयलेट कहा जाता है? अगर आप सोचते हैं कि बाथरूम, रेस्टरूम, टॉयलेट और वॉशरूम सब एक ही होता है, तो आप यहां गलत है. दरअसल इन सब में कुछ न कुछ फर्क होता है. आज हम उसी बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

बाथरूम और वॉशरूम में क्या अंतर है?

Mordern Home Designs Essential: आज के समय में जब कोई नया घर, दफ्तर या मॉल बनाया जाता है तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि वहां बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट कैसा होगा. पहले इन्हें घर का छोटा हिस्सा माना जाता था लेकिन अब ये रोजमर्रा की ज़रूरत बन गए हैं. घर के अंदर रसोई और बेडरूम जितने जरूरी होते हैं, उतना ही जरूरी वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम होता है. पहले की तुलना में आज के समय में घरों में इन सुविधाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और बिना इनके घर, ऑफिस, मॉल डिजाइन नहीं किए जाते हैं. .   अक्सर लोग सोचते हैं कि बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट और रेस्टरूम एक ही चीज हैं जबकि ऐसा नहीं है. इन सबका मतलब और इस्तेमाल अलग-अलग होता है. चलिए जानते हैं इनका सही मतलब.

आप बता सकते हैं वॉशरूम, बाथरूम और रेस्टरूम क्‍या है अंतर | Differences between toilet, bathroom and restroom

बाथरूम (Bathroom)

बाथरूम वो जगह होती है जहां हम नहाने और अपनी सफाई के लिए जाते हैं. इसमें आमतौर पर कमोड, सिंक और नहाने की जगह होती है. पहले बाथरूम घर के बाकी हिस्सों से दूर बनाए जाते थे लेकिन अब ज़्यादातर बेडरूम या लिविंग एरिया के साथ ही बने होते हैं. अगर आप सिर्फ शौच के लिए 'बाथरूम' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह गलत है. उस स्थिति में वॉशरूम या टॉयलेट कहना बेहतर होता है.

वॉशरूम (Washroom)

वॉशरूम में शौच करने और हाथ धोने की सुविधा होती है. इसमें आमतौर पर नहाने की जगह नहीं होती. मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल और दफ्तरों में वॉशरूम ही बनाए जाते हैं. ये जगह बाथरूम से छोटी होती है और सिर्फ साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है. यहां अक्सर मिरर और कपड़े बदलने की थोड़ी सी जगह भी होती है.

टॉयलेट (Toilet)

टॉयलेट उस जगह को कहा जाता है जहां केवल पेशाब या शौच किया जाता है. यहां एक सिंक तो होता है लेकिन नहाने या कपड़े बदलने की कोई सुविधा नहीं होती. टॉयलेट आम तौर पर छोटी जगह में बनाए जाते हैं और इन्हें खासतौर पर सार्वजनिक जगहों जैसे बस स्टैंड, मॉल या रेलवे स्टेशन में देखा जाता है.

रेस्टरूम (Restroom)

रेस्टरूम शब्द सुनकर कई लोग सोचते हैं कि यह आराम करने की जगह है लेकिन ऐसा नहीं है. ये शब्द अमेरिका में वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वहां लोग वॉशरूम को रेस्टरूम कहते हैं.इसलिए जब आप किसी मॉल या होटल में 'रेस्टरूम' लिखा देखें तो समझ जाइए कि ye वॉशरूम ही है, न कि आराम करने की जगह.

