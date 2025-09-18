सांपों को आकर्षित करते हैं ये 7 पेड़, घर के पास हैं तो आज ही उखाड़ फेंक दें, वरना ...डंस लेगा

Plants And Tree Which Attract Snakes: बारिश का मौसम भले ही हमें गर्मी से राहत दिलाता है लेकिन कुछ परेशानियों को भी लेकर आता है. इस मौसम में तरह तरह के कीड़ों समेत सांप का खतरा बढ़ जाता है. बारिश के कारण बिलों में पानी भर जाने से सांप बाहर निकल आते हैं (Barish Ke Samay Kyo Nikalte Hai Saap) और ऐसी जगह की तलाश करते हैं, जो उनके लिए सुरक्षित हो. इस मौसम में अधिकतर सांप पेड़ों पर रहने लगते हैं और इसीलिए इस मौसम में सांप के कांटने की घटनाएं बढ़ जाती है. कुछ खास तरह के पेड़ और पौधे सांप को आकर्षित करते हैं और सांप इन पौधे पर डेरा जमा (Kaun Se Pedo Par Rahte Hai Saap) लेते हैं. ऐसे बेहतर होगा कि गार्डन या घर के आसपास ऐसे पेड़ पौधों से छुटकारा पा लिया जाए. जानिए वे कौन से 7 पेड़ पौधे हैं, जिन पर सांपों के डेरा जमाने का खतरा होता है और उन्हें इस मौसम से पहले ही हटा देना अच्छा रहेगा (Saap Se Bachne Ke Upay).

सांपों को आकर्षित करने वाले 7 पेड़ व पौधे (7 Plants and tree which attract snakes)

केले का पेड़ (Banana Tree)

केले के पेड़ सांपों को काफी पसंद होता है. केले के कई पेड़ हमेशा एकसाथ और पास पास उगते हैं जिससे सांपों को नम और छायादार जगह मिल जाती है. सांप केले के पेड़ों की तनों में आसानी से छिप सकते हैं. यही कारण है कि बारिश के मौसम में केले के पेड़ों के आसपास सांपों के दिखने की आशंका काफी ज्यादा होती है.

बरगद का पेड़ (Banyan Tree)

बरगद के पेड़ बारिश के मौसम में सांपों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं. बरगद के पेड़ काफी घने और बड़े होते हैं इसकी मोटी जड़ें और उलझी हुई शाखाएं सांपों के लिए चढ़ने और छिपने के लिए बेहतर जगह साबित होती है. बारिश के मौसम में बरगद में पेड़ पर सांपों का नजर आना आम होता है.

बांस का पेड़ (Bamboo Tree)

बांस के पेड़ों के झुरमुट में भी कई तरह के कीड़े मकोड़ों और सांप का बसेरा होता है. बांस के झुरमुट के कारण नीचे की मिट्टी हमेशा नम रहती है. सांपों को आराम करने के लिए ऐसी जगह सबसे पसंद आती है. बांस के आसपास अक्सर सांप नजर आते हैं.

लेमन ग्रास (Lemongrass Plant)

लेमन ग्रास लंबी पत्तियों वाला घना और पौधा होता है. यह सांपों को छिपने में मदद करता है. कहीं भी आसानी से उग आने वाले लेमन ग्रास को बारिश के मौसम में जरूर हटा देना चाहिए. बच्चों को इस घास के आसपास खेलने से रोकना जरूरी है. लेमन ग्रास के आसपास की ठंडी जगह सांप को आकर्षित करती है.

कनेर का पेड़ (Oleandar Plant)

कनेर का फूलदार पौधे भी सांपों को आकर्षित करते हैं. इनकी मोटी पत्तियां और पौधों के बीच की जगह सांप आसानी से छिप जाते हैं. कनेर के पेड़ के आसपास अक्सर चूहे, कीड़े और अन्य छोटे जीव पाए जाते हैं, इसलिए सांपों को आसानी से भोजन मिलता रहता है.

चंपा और अपराजिता पौधा (Plumeria And Butterfly Pea Plant)

चंपा, चमेली और अपराजिता के पौधे भी सांपों को आकर्षित करते हैं. इनकी सुगंध सांपों को आकर्षित करती है. वे इन झाड़ीनुमा पौधों में आसानी से छिपकर रहते हैं.

सांपों से बचने क्या करें (How To Stay Safe From Snakes)

अगर आपके बगीचे में या घर के आसपास ये पौधे हैं तो बारिश के पहले इन्हें जरूर हटा दें. अगर पेड़ बड़े हैं और इन्हें हटाना संभव नहीं है तो बारिश के मौसम में सावधान रहें.