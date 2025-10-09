Aparajita Plant Care: घर या बाग में तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाने से वातावरण साफ और सुंदर होता है. बात करें घर की तो इंडोर प्लांट (Indoor Plant) में लोग खूबसूरत दिखने वाले पौधों को ही प्रायरिटी देते हैं. इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं अपराजिता के पौधे के बारे में, जिसके शंखपुष्पी और बटरफ्लाई जैसे दिखने वाले फूल (Aparajita Flower) इतने खूबसूरत होतें है कि ऐसा लगता है मानों घर रोशनियों से सजाया गया हो. अब अगर आपके घर में अपराजिता का पौधा (Aparajita Plant) पहले से ही लगा है और आप इसमें फूलों की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं फ्री की ऐसी चीज, जिसने डालने से यह पौधा फूलों से भर जाएगा.

फ्री में लाए अपराजिता के पौधे पर फूल (Get Free Blooms on Aparajita Plant)

कहते हैं अपराजिता का पौधा शुभ माना जाता है और इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है. इस पौधे पर फूलों की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना है चलिए जानते हैं. गार्डनिंग एक्सपर्ट की मानें तो एक आसान से नुस्खे से अपराजिता के पौधे में फूलों की बरसात की जा सकती है. उन्होंने बताया कि चाय बनाने के बाद जिस चायपत्ती को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, अगर उसे पौधे में डाल दिया जाए तो उसके बाद करिश्मा देखने को मिल सकता है.



कैसे करें इस्तेमाल? (How To Use)

सबसे पहले इस्तेमाल की हुई चायपत्ती को अच्छे से धो लें, क्योंकि इसमें दूध और चीनी होने से पौधे में चींटियां और फंगस लग सकती है. इसलिए पहले इसे धोएं और फिर सुखा लें, जब यह धूप में अच्छी तरह से सूख जाए तब इसका इस्तेमाल करें. इसे पौधे की मिट्टी में मिला लें. इसके बाद इस्तेमाल की हुई ये चायपत्ती पौधे में धीरे-धीरे अपना असर छोड़ेगी और उसे पोषण तत्व देगी. इस प्रक्रिया को 15 से 20 दिनों तक रोजाना करें. इससे पौधे की मिट्टी की गुणवत्ता में फर्क नजर आएगा. वहीं, आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए एक लीटर पानी में दो से तीन चम्मच सूखी चायपत्ती डालकर रातभर भिगोकर छोड़ दें.और फिर इले अच्छी तरह से सूख जाने पर मिट्टी में डालें. यह एक तरह से अपराजिता के पौधे के लिए ऑर्गेनिक खाद का काम करती है.