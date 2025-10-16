सर्दियों में कंबल और रजाई साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धूप न भी आए तो आजमाइए ये आसान घर के ट्रिक्स

How To Clean Old Blanket And Rajai: सर्दियां शुरू होने से पहले ही एक काम सबके घरों में सबसे जरूरी बन जाता है. रजाई और कंबल (Blanket) निकालो, झाड़ो और साफ करो. ठंड से पहले इनकी सफाई सबसे मुश्किल टास्क लगती है. हर बार ड्राई क्लीन (Blanket Dry Clean) करवाना न तो आसान है और न ही सस्ता. लेकिन अगर आप चाहें, तो बिना ड्राई क्लीन कराए घर पर ही अपने पुराने रजाई-कंबलों को एकदम नया जैसा बना सकते हैं. बस अपनाएं ये 5 आसान और असरदार ट्रिक्स.

पोछे के पानी में डाल दें ये 5 चीजें, दिनभर महकता रहेगा आपका घर, दिवाली पर बड़े काम आएगी ये ट्रिक

धूप में रखें (Sun Dry Your Blankets)

सबसे पहले रजाई या कंबल को दो दिन के लिए खुली धूप में रखिए. इससे उसमें जमा नमी और बदबू दोनों निकल जाएंगी. फिर एक डंडे से हल्के-हल्के ठोककर धूल बाहर निकाल लीजिए. अब गुलाब जल और पानी को मिक्स करके हल्का स्प्रे करें. इससे ताजगी और खुशबू दोनों बनी रहेंगी.

Photo Credit: Pexels

हल्के कंबल को मशीन से धोएं (Wash Light Blankets in Machine)

अगर आपका कंबल बहुत भारी नहीं है, तो उसे वाशिंग मशीन में आराम से धो सकते हैं. बस ध्यान रहे कि डिटर्जेंट माइल्ड हो. धोने से पहले थोड़ी देर धूप दिखा लें और बाद में अच्छी तरह सुखा दें. इससे कंबल साफ भी रहेगा और स्मेल भी दूर हो जाएगी.

सिरके से हटाएं बदबू (Use Vinegar Spray for Odor Removal)

कंबल या रजाई में अगर पुरानी बंद सी गंध आ रही हो, तो व्हाइट विनेगर काम आएगा. एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरका मिलाकर रजाई पर हल्का-हल्का स्प्रे करें. धूप में सूखने दें. सिरका सारी बदबू को खत्म कर देगा और ताजगी छोड़ जाएगा.

धूप न हो तो कपूर लगाएं (Use Camphor When Sunlight Is Limited)

अगर मौसम में धूप कम हो, तो चिंता मत कीजिए. साफ कवर में रजाई या कंबल रखें और उसके अंदर दो-तीन कपूर की गोलियां डाल दें. कपूर न सिर्फ बदबू हटाएगा बल्कि कीड़ों से भी बचाएगा.

फैब्रिक फ्रेशनर का इस्तेमाल करें (Use Fabric Freshener Spray)

धूप या सिरका ट्रिक के बाद भी अगर हल्की बदबू रह जाए, तो फैब्रिक फ्रेशनर सबसे बढ़िया उपाय है. मार्केट में 50-100 रु में आने वाले फैब्रिक स्प्रे को कंबल पर छिड़कें और कुछ देर के लिए खुली जगह पर रखें. आपका कंबल अब दिखेगा और महकेगा बिल्कुल नया जैसा.