ठंड में रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये तेल, स्किन पर नहीं आएगा रूखापन

तिल का तेल ऐसा नैचुरल ऑयल है, जो चेहरे पर जादू की तरह काम करता है. इस तेल में एंटी एजिंग गुण (is it til oil anti ageing) होते हैं. इससे बढ़ती उम्र का असर कम होता है. आप तिल के तेल में हल्दी मिलाकर भी स्किन पर लगा सकती हैं. इससे दाग-धब्बे (home remedy for pimple spot on face) हल्के पड़ सकते हैं और झुर्रियां भी चेहरे पर नजर नहीं आएंगी. इससे फाइन लाइन की भी परेशानी दूर हो सकती है.

- तिल के तेल में मौजूद पोषक तत्व विटामिन सी (vitamin c oil) का स्त्रोत है. इसमें मैग्नीसियम, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक और विटामिन बी 6 शामिल है, जो चेहरे को पोषण पहुंचाता है. इससे रूखापन दूर होता है.

- आप इस तेल को रात में सोने से पहले चेहरे पर लगा लेती हैं तो फिर आपकी स्किन पर नमी भी बनी रहेगी और पोषण भी भरपूर मिलेगा. तो अब से आप अपनी स्किन केयर में इस तेल को शामिल करके चेहरे की सुंदरता को बनाए रखिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.