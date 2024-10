Book Reading Habit: इंसान के दिमाग को समझने के लिए पढ़ सकते हैं ये किताब, बदल जाएगी जिंदगी

Book reading habit: इंसान के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. किसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है (Book reading effect on life) यह कोई नहीं बता सकता. (Book Reading's Impact in your Life) इसे समझने के लिए साइकोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है. (How Book Reading Helps in Strengthening skills) मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर आप इंसान के दिमाग को समझ सकते हैं. आइए उन किताबों के बारे में जानते हैं.

इन 5 तरीकों से स्किन का रख सकती हैं ख्याल, दाग,धब्बे और झुर्रियां रहेंगी आपके चेहरे से कोसों दूर

किसी भी इंसान को समझ पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं. एक जो आपके सामने होता है और एक जो आपके पीठ पीछे होता है. अगर आप किसी इंसान के को समझना या उसके दिमाग को पढ़ना चाहते हैं तो कुछ किताबें दी गई है. जैसे...



थिंकिंग फास्ट एंड स्लो: डैनियल काह्ममैन की लिखी गई थिंकिंग फास्ट एंड स्लो नामक किताब दो प्रणालीयों के बारे में जानकारी देती है, जो हमें यह बताता है कि हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं.



द पॉवर ऑफ़ हैबिट- इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे हमारे जीवन और हमारे व्यवहार को एक रूप देती हैं.



द मैन हू मिस्टेक हिज वाइफ फॉर ए हैट - यह किताब एक अट्रैक्टिव केस स्टडी है. जिसमें हर कहानी मनुष्य के दिमाग की जटिलताओं को दिखाती है.



द बॉडी कीप्स द स्कोर- यह किताब बताती है कि जब मनुष्य के दिमाग पर कोई आघात पहुंचता है तो वह कैसे उसके शरीर पर प्रभाव डालता है. अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं तो इसकी मदद से आप किसी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ सकते हैं.



किताब पढ़ने का हमारे जीवन पर कई पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं-



ज्ञान में वृद्धि-किताबें हमें नई जानकारी और ज्ञान देती हैं, जिससे हमारी समझ और बुद्धि में वृद्धि होती है.



व्यक्तिगत विकास: किताबें हमें आत्म-विश्वास, आत्म-मूल्य और आत्म-ज्ञान की ओर ले जाती हैं, जिससे हमारा व्यक्तिगत विकास होता है.



भाषा कौशल में सुधार: किताब पढ़ने से हमारी भाषा कौशल में सुधार होता है, जिससे हम अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं.



कल्पना शक्ति में वृद्धि : किताबें हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती हैं, जिससे हम नए विचारों की ओर बढ़ सकते हैं.



तनाव कम करने में मदद : किताब पढ़ना तनाव कम करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों से दूर ले जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.