Trendy Rakhi Designs 2025: रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाईयों की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है. रक्षाबंधन के आने से कई दिनों पहले ही मार्केट में चहल-पहल शुरू हो जाती है. अलग-अलग डिजाइन की राखियां आने लगती हैं. कुछ को हैवी होती है तो कुछ उस साल की सबसे ट्रेंडी चीज की होती है. इस साल भी मार्केट में कई ट्रेंडी राखियां आई हैं. इन क्यूट राखियों को बच्चे लेना बहुत पसंद कर रहे हैं. बच्चों के लिए हर साल इसी तरह की क्यूट राखियां जरुर आती हैं. आइए आपको इन ट्रेंडी राखियों के बारे में बताते हैं.

लबूबू राखी (Labubu Rakhi)

इस साल लबूबू डॉल बहुत ट्रेंड में रही है. ये डॉल महंगी थी फिर भी लोगों ने इसे खूब खरीदा है. सेलेब्स के बैग में तो लबूबू डॉल लगी हुई नजर ही आ जाती थी. इस साल ये डॉल सबसे ज्यादा ट्रेंड की है. तो इस साल लबूबू राखी का भी ट्रेंड आ गया है. ज्यादातर लोग इस साल लबूबू राखी ही खरीदना पसंद कर रहे हैं. ये मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही हैं.





ब्रेसलेट (Bracelet Rakhi)

इस साल ब्रेसलेट का फैशन फिर से आ गया है. बहने अपने भाइयों के लिए खास राखियां ले रही हैं. वो स्पेशल ब्रेसलेट बनवा रही हैं जिसमें भाई के नाम का पहला अक्षर हो. इसके साथ ही स्टार, मून ये सब चीजें भी एड करवा रही हैं. ये कस्टमाइज राखी इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं.



इविल आई राखी (Evil Eye Rakhi)

धागे वाली राखियां कभी भी आउटडेट नहीं होती है. ये राखियां हमेशा ट्रेंड नें रहती हं. वैसे तो कुंदन वाली राखी ट्रेंड कर रही हैं. मगर उसके साथ इस साल इविल आई राखी बहुत चल रही है. इविल आई भी कई तरह के स्टाइल में आ गई है. सिंपल बीट्स से लेकर कुंदन तक हर चीज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. इस तरह की राखियां लोग बहुत खरीद रहे हैं.



बर्थ स्टोन और फोटो (Birth Stone And Photo)

इस साल राखियों में एक और नया ट्रेंड आया है. अब लोग राखी को कस्टमाइज करवाना ज्यादा पसंद करते हैं. इस साल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है फोटो वाली या बर्थ स्टोन वाली है. लोग भाई-बहन की छोटी क्यूट सी फोटो राखी में लगवा रहे हैं. इसके अलावा बहनें भाई का बर्थ स्टोन भी राखी नें लगवाकर दे रही हैं. ताकी ये उनके फ्यूचर के लिए अच्छा हो. इस साल राखियों में कोरियन चार्म देखने को मिल रहा है.