मूली खाने के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना पूरे दिन मुंह से निकलेगी खट्टी-बदबूदार डकार, फ‍िर रहेंगे परेशान

मूली में क्या नहीं मिलाना चाहिए? मूली खाते हैं तो ये चीजें उसके बाद ना खाएं, वरना पूरे द‍िन परेशान रहेंगे और मुंह से भी गंदी डकारें आएंगी.

मूली खाने के बाद कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना पूरे दिन मुंह से निकलेगी खट्टी-बदबूदार डकार, फ‍िर रहेंगे परेशान
मूली से क्या परहेज करें?

Muli khane ke bad kya nahin khana chahie : सर्दियों का मौसम आते ही कई सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं. जिसमें गाजर, मूली (Health Benefits Of Radish) शामिल हैं. लोग ठंड में सबसे ज्यादा मूली खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है. मूली से पाचन (Good For Digestion) सही होता है और कब्ज (Constipation problem) की समस्या भी दूर होती हैं. मगर मूली के बाद या पहले कुछ चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए. अगर आप इसे खा लेते हैं तो पूरे दिन खट्टी डकार की परेशानी रहती है साथ ही गैस की समस्या अलग हो जाती है. आज हम आपको ऐसी ही पांच चीजों के बारे में बताते हैं.

मूली के साथ भूलकर भी ना खाएं ये चीजें (Things you should never eat with radish)

दूध (Milk)

सर्दी में लोग सबसे ज्यादा मूली के पराठे खाना पसंद करते हैं. नाश्ते में पराठे खाते हैं. मूली के पराठे के साथ हमेशा दूध या उससे बनी चीजों को खाने-पीने से बचना चाहिए. जहां दूध की तासीर ठंडी होती है वहीं मूली की तासीर गर्म होती है. दो अलग तासीर क चीजें साथ में खाने से शरीरको नुकसान होता है.

चाय (Tea)

बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मूली के पराठे के साथ दूध नहीं पी सकते तो लेकिन चाय पी सकते हैं. मगर आपको बता दें कि आप चाय भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि ये भी दूध से बनी हुई होती है. इससे एसिडिटी हो सकती है.

खीरा (Cucumber)

मूली और खीरा दोनों ही चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. मगर इनका ज्यादा खाना भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. दोनों ही फूड्स में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है साथ ही वॉटर कंटेंट ज्यादा होता है. जब आप इन दोनों चीजों को साथ में और ज्यादा खाते हैं तो पेट में पानी ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से पाचन स्लो हो जाता है.

करेला (Bitter gourd)

मूली की तरह करेला भी हाई फाइबर फूड है. इस वजह से दोनों ब्लड शुगर को नीचे लाने का काम करते हैं. लेकिन जो लोग पहले से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उनके लिए यह असर थोड़ा खतरनाक हो सकता है.

संतरा (Orange)

संतरे में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है. जब मूली और संतरे को साथ में खाया जाता है तो इससे पेट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है.

