उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती हैं महिलाओं की ये 5 आदतें! चली जाएगी खूबसूरती, आज ही कर दें बंद!

Aging habits of Woman: आज हम आपको महिलाओं की उन 5 आदतों के बारे में बताएंगे जो उन्हें समय से पहले बूढ़ा बना देती हैं. समय रहते इन आदतों को दूर कर आप अपनी सुंदरता को बरकार रख सकती हैं.

उम्र से पहले बुढ़ापा

Unhealthy Habits of Woman: हर महिला चाहती है कि बढ़ती उम्र के साथ उनकी खूबसूरती कम न हो और सुंदरता बरकरार रहे. ऐसे में कुछ महिलाएं स्किनकेयर के लिए बाजार के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करती हैं जिसका कभी-कभार साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाता है. लेकिन क्या आप जानती हैं आपकी कुछ रोजमर्रा की आदतें भी आपको समय से पहले बूढ़ा बना सकती हैं, जो आपके चेहरे की चमक तो छीनती ही हैं, साथ में आपकी खूबसूरती भी ढल जाती है. इसी कड़ी में आज हम आपको महिलाओं की उन 5 आदतों के बारे में बताएंगे जो उन्हें समय से पहले बूढ़ा बना देती हैं. समय रहते इन आदतों को दूर कर आप अपनी सुंदरता को बरकार रख सकती हैं. 

1. अनहेल्दी डाइट

आजकल लोगों की फल, हरी सब्जियों, दाल समेत पौष्टिक खाने से दूरी बढ़ती ही जा रही है. अधिकतर लोग अपनी डाइट में जंक, ऑयली और अनहेल्दी फूड ही शामिल करते हैं जिससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. साथ ही इससे चेहरे पर कम उम्र में भी झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं.

2. डिहाईड्रेशन

भागदौड़ और स्ट्रेस भरी लाइफ में महिलाएं पानी पीना ही भूल जाती हैं. इस आदत से शरीर डिहाइड्रेट होता है और स्किन ड्राई हो जाती है. इसके कारण स्किन पर एज से पहले ही बुढ़ापा दिखने लगता है.

3. स्मोकिंग और शराब का सेवन

स्मोकिंग और शराब के सेवन से बॉडी पर काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इससे स्किन एजिंग काफी तेज हो जाती है और बॉडी पर उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है.

4. नींद की कमी

सभी के लिए 7 से 8 घंटा नींद लेना काफी जरूरी माना जाता है. महिलाओं को नींद की कमी के कारण डार्क सर्कल्स और झुर्रियां जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही इससे स्किन का ग्लो भी कम हो जाता है. ऐसे में आप पर्याप्त नींद जरूर लें.

5. स्ट्रेस

पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में आजकल तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इसके कारण बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होता है जिससे स्किन की चमक धीर-धीरे जाने लगती है. परिणामस्वरूप स्किन पर उम्र से पहले ही बुढ़ापा नजर आने लगता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

