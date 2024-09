ब्लड प्रेशर कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो आज से ये 3 योग करें, हाई बीपी और तनाव हो जाएगा ठीक

How to Manage High Blood Pressure: जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए योग अत्यंत लाभकारी साबित होता है. नियमित योग करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. क्योंकि यह शारीरिक और (Simple Steps to Control Blood Pressure) मानसिक तनाव को भी कम करता है. योग में किए जाने वाले प्राणायाम और आसन दिल की धड़कन को नॉर्मल बनाते हैं, साथ ही योग के माध्यम से शरीर को लचीलापन बनाने में मदद मिलती है. योग में कुछ ऐसे भी आसन होते हैं जो ब्लड फ्लो में सुधार करते हैं, इसके अलावा हार्ट रेट को (High Blood Pressure) नॉर्मल बनाने में कारगर होते हैं, हम आपको तीन ऐसे योगासन के बारे में बता रहे हैं जो आपको काफी ऊर्जावान रखेंगे और (How to lower blood pressure) आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा.

मलासन

इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें. अपने हाथों को जोड़कर नीचे बैठें, अब सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें. आपको दोनों कोहनियों को अपने जांघों के बीच 90 डिग्री के एंगल पर ले जाना होगा.



त्रिकोणासन

इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं फिर पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर गहरी सांस ले, अब अपने शरीर को दाएं और झुकाएं, बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, अपनी नजरें भी ऊपर रखें.



हलासन

हलासन के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटना होगा और दोनों हाथों को नीचे रखना होगा. अब धीरे-धीरे अपने पैरों को बराबर उठाएं और फिर अपनी कमर के सहारे अपने सिर को पीछे की ओर ले जाएं. अपने सिर को तब तक सिर के पीछे ले जाएं जब तक आपके पैर जमीन से छू नहीं जाते.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए आप कुछ और आसन कर सकते हैं



1. शवासन: यह आसन तनाव को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है.

2. वज्रासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

3. उत्तानासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और पैरों में सूजन को कम करता है.

4. मत्स्यासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय के लिए फायदेमंद है.

5. भुजंगासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हृदय के लिए फायदेमंद है.

6. अधोमुख श्वानासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और तनाव को कम करता है.

7. सर्वांगासन: यह आसन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि को मजबूत बनाता है.

8. पश्चिमोत्तानासन: यह ब्लड प्रेशर को कम करता है और हृदय के लिए फायदेमंद है.



इन आसनों को नियमित रूप से करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है.

