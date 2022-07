अगर आपके जोड़ों में ग्रीस कम हो गई है, तो यहां बताए गए 3 उपायों को अपनाएं

Coconut Water घुटनों की ग्रीस कम करने में बहुत सहायक होती है.

खास बातें नारियल पानी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

घुटनों के दर्द को ठीक करने में नियमित व्यायाम बहुत कारगर होता है.

घुटनों की ग्रीस ठीक करने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है.

How to Increase Grease in Knees Naturally : बढ़ती उम्र में जोड़ो, हड्डियों और कमर में दर्द शुरू होना लाजिम है. लेकिन ये समस्या कम उम्र में होने लगे तो फिर चिंता का विषय है. आजकल वयस्कों में घुटनों की दर्द (Knee pain) की समस्या आम होती जा रही है हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है ग्रीस का काम होना है. ग्रीस (Grease) कम होने के कारण चलने, फिरने, उठने, बैठने और लेटने में समस्या होने लगती है. ऐसे में लोग दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं. जबकि इसे घरेलू उपायों (Home remedy) और खाने पीने में सतर्कता बरतकर भी पार पाया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं 3 उपाय घुटनों (remedy for knee Grease) की चिकनाई वापस पाने के लिए.