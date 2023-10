आंवला के साथ इन 2 चीजों को मिलाकर लगा लिया तो बाल जड़ से काले होने लगेंगे, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Natural Remedies for Black Hair: बाल काला करने का ये है नेचुरल तरीका.

खास बातें उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे हैं.

केमिकल्स के कारण भी बाल कमजोर होते हैं.

आंवला और किचन में पड़ी ये चीजें करेंगी आपकी मदद.

Hair Care Tips: उम्र बढ़ाने के साथ सफेद बाल होना आम बात है. लेकिन आज की जीवन शैली में उम्र से पहले ही लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं. बालों को स्वस्थ (home remedy for black hair) रखने में केराटिन की मुख्य भूमिका होती है और इसी के कमी के कारण बाल सफेद होने लगते हैं. बालों को खराब करने में केमिकल्स की भी बड़ी भूमिका होती है. ऐसे में हम आपके यहां कुछ नेचुरल तरीके (natural remedies for black hair) बताएंगे जिससे आप अपने बालों को घर पर ही काला (how to get black hair naturally) कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आंवला, कड़ी पत्ता और नारियल तेल की. तो चलिए जानते हैं कैसे करना है बालों पर इसका उपयोग.

बाल काला करने का नेचुरल तरीका | Natural Home Remedies to get Black Hair