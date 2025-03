Ayurvedic Tips for gas and acidity: कहा जाता है कि शरीर की ज्यादातर बीमारियों की जड़ पेट में छिपी होती है. अक्सर पेट खराब होने पर कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट खाने के सही पाचन पर जोर देते आए हैं. लेकिन आज के दौर में कई लोग पेट (Gas and bloating in stomach) में गैस बनने की परेशानी से घिरे रहते हैं. खाना खाने के तुरंत बाद लोगों के पेट में गैस बनने लगती है. पेट की गैस और अफारे से छुटकारा पाने के लिए कई लोग गैस की गोली तक खाने लगते हैं. कई लोग सिरप पीकर गैस और अफारे (pet me gas door karne ka tarika) से निजात पाना चाहते हैं. लेकिन देखा जाए तो गैस की गोली और सिरप लंबे समय तक असर नहीं करते हैं. एलोपैथिक दवाएं पेट संबंधी बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं कर सकती हैं. इसके लिए आयुर्वेद में कुछ असरदार नुस्खे (cumin, celery and fennel seed for gas and acidity) बताए गए हैं जो भोजन को सही तरह पचाकर गैस और अफारे से मुक्ति दिला सकते हैं. चलिए आज जानते हैं कि पेट में गैस बनने और पेट फूलने पर किन मसालों को चबाने से आराम मिलेगा.

अजवाइन, जीरा और सौंफ करेंगे पेट की गैस का सफाया (Fennel, cumin and celery for gastric problems)

किचन में रखे सौंफ, अजवाइन और जीरा जैसे मसाले पेट की गैस को दूर करते हैं.

ये तीनों मसाले डाइजेशन को दुरुस्त करते हैं और पेट की गैस और अफारे में आराम देते हैं.

भोजन करने के तुरंत बाद इन तीनों मसालों को मिलाकर चबाने से इनका सत्व पेट में जाएगा और डाइजेशन दुरुस्त होगा.

अगर आप जीरा नहीं खाना चाहते हैं तो आप केवल सौंफ और अजवाइन को भी चबा सकते हैं. इससे भी गैस की परेशानी दूर हो जाएगी.

Photo Credit: iStock

पेट के लिए वरदान है अजवाइन (celery benefits)

आयुर्वेद में अजवाइन को पेट के लिए काफी कारगर कहा गया है.

इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक घटक डाइजेशन को बूस्ट करते हैं.

अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो डाइजेशन के एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ाता है.

इससे डाइजेशन सही होता है और गैस की परेशानी दूर होती है.

अजवाइन चबाने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, मरोड़, पेट दर्द और अफारे से आराम मिलता है.

अजवाइन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट की सूजन को कम करते हैं.

अजवाइन में पाए जाने वाले एंटी स्पास्मोडिक गुण गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

गैस बाहर निकलने पर पेट में दर्द, मरोड़ और अफारे से आराम मिलता है.

अजवाइन के सेवन से आंतों की सेहत भी सही रहती है.

अजवाइन चबाने से पेट में इंफेक्शन दूर होता है.

अजवाइन पेट में बैड बैक्टीरिया को दूर करके गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है, इससे डाइजेशन बूस्ट होता है.



जीरा भी है पेट के लिए अच्छा (Cumin is good for Stomach)

अजवाइन की तरह जीरे में भी थाइमोल पाया जाता है जो पेट के लिए अच्छा होता है.

जीरे का सेवन करने से पाचन तेज होता है और स्टूल भी हल्का होता है.

जीरे का सेवन करने से कब्ज से आराम मिलता है.

जीरे में पाए जाने वाले गुण आंतों में जमा गंदगी को साफ करते हैं जिससे आंतें सही से काम कर पाती हैं.

जीरा में एंटी फ्लैटुलेंस गुण पाए जाते हैं जो पेट में गैस दूर करते हैं.

जीरे के सेवन से ब्लोटिंग और पेट फूलने की दिक्कत में आराम मिलता है.

सौंफ के पेट संबंधी फायदे (Fennel benefits for Stomach)

सौंफ पेट की सेहत के लिए काफी अच्छी कही जाती है.

आपने रेस्टोरेंट में खाने के बाद प्लेट में सौंफ और मिश्री रखी देगी होगी, सौंफ खाने के बाद डाइजेशन को बेहतर बनाती है.

सौंफ को चबाने से आंतों में जमा जिद्दी गंदगी साफ होती है और आंतें सही से काम करने लगती हैं.

सौंफ के सेवन से मल सॉफ्ट होता है और कब्ज की परेशानी दूर होती है.

सौंफ आंतों की मसल्स को भी राहत देती हैं जिससे आंतें मजबूत होती हैं.

सौंफ के सेवन से गैस और ब्लोटिंग की दिक्कत दूर होती है.

सौंफ खाने से गले और सीने में जलन की समस्या से भी राहत मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.