सूरजकुंड मेला 2026 की 7 खास चीजें: इस बार Egypt और UP- मेघालय का दिखेगा जलवा, खाने- पीने और बच्चों के लिए ये हैं ऑप्शन

Surajkund Mela 2026: 39वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला (Surajkund International Crafts Mela 2026) 31 जनवरी से शुरू हो गया है, जो 15 फरवरी, 2026 तक चलेगा. बता दें, इस मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है. जहां आपको दुनिया और भारतीय संस्कृति की कारीगरी और शिल्पकला देखने को मिलेगी. इस साल का मेला "Local to Global" थीम पर केंद्रित है. ऐसे में अगर आप भी इस मेले में घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहां आने से पहले ये 7 खास बातों के बारे में जान लीजिए, ताकि आप बिना किसी टेंशन के मेले को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें. आइए जानते हैं.

सूरजकुंड मेले में मिस्र (Egypt) और यूपी-मेघालय का दिखेगा जलवा!

इस बार सूरजकुंड मेले में मिस्र (Egypt) और यूपी-मेघालय का जलवा देखना चाहते हैं तो यहां पहुंच जाइए. बता दें, इस साल मिस्र को पार्टनर नेशन और उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य (Theme States) मानते हुए, इस साल का मेला "Local to Global" थीम पर केंद्रित है.





बता दें, सूरजकुंड मेले में मिस्र पार्टनर नेशनल के रूप में भाग ले रहा है. जहां आपको उनके प्राचीन पिरामिडों, लक्सर (Luxor's) के आइकोनिक मंदिरों और Cairo (मिस्र की राजधानी) के बाजारों को देखने का मौका मिलेगा. यहां आकर आप इस देश की पारंपरिक शिल्प, संगीत और नृत्य को देख सकेंगे.