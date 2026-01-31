शुरू हो गया Surajkund Mela, मेले की टाइमिंग्स, सूरजकुंड मेले तक कैसे पहुंचे, ऑनलाइन टिकट कहां से खरीदें और नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है (Complete Guide)

Surajkund Mela 2026 Date Time, Ticket Price and Theme: अगर आप मेले में जाने के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में 31 जनवरी यानी आज से सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला (Surajkund International Crafts Mela) शुरू हो चुका है. यह मेले का 39वां संस्करण है. यह मेला 15 फरवरी तक चलना वाला है. इस मेले का देखने के लिए भारत से तो क्या बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट्स आते हैं. ऐसे में अगर आप भी सूरजकुंड मेले में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले जान लीजिए, आखिर यह मेला लगता क्यों है, इसकी क्या खासियत है और कैसे यहां पहुंचा जा सकता है.

क्यों लगता है सूरजकुंड मेला? | Why is Surajkund Mela held?

सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एक ऐसा मेला है, जहां देश- विदेश के बेहतरीन कलाकार, शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. बता दें, यह एक ऐसी जगह है, जहां पारंपरिक, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और भारत के अलग- अलग राज्यों के स्वादिष्ट भोजन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. बता दें, सूरजकुंड मेला साल 1987 में पहली बार आयोजित किया गया था.

सूरजकुंड मेला 2026: इस साल की थीम स्टेट | Surajkund Mela 2026 Theme States of This Year

हर साल, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता का जश्न मनाता है. साल 2026 के संस्करण में, उत्तर प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है, जो जरदोजी कढ़ाई, चिकनकारी, कालीन बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी अपनी शिल्पकलाओं के साथ-साथ लखनऊ और वाराणसी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजनों से लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार है.

सूरजकुंड मेला 2026 का वेन्यू | Surajkund Mela 2026 Venue

Surajkund Mela Kaha Lagta hai: सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड क्राफ्ट ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है. बता दें, यह जगह काफी बड़ी है. जहां कारीगर, शिल्पकार, खाने-पीने के स्टॉल, सांस्कृतिक मंडप और प्रदर्शन स्थल एक ही छत के नीचे मौजूद हैं.

सूरजकुंड मेला का टिकट कैसे बुक करें, टिकट की कीमत | What is the Entry Fee For Surajkund?

Surajkund Mele Ki Ticket Kitne Ki Hai: मेले की एंट्री टिकट किफायती हैं, जिनकी कीमत उम्र और सप्ताह के दिनों या सप्ताहांत के आधार पर अलग-अलग होती है. पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंट्री है. वहीं कई मामलों में छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एंट्री फीस में छूट दी जाएगी.

- वीकडेज पर: 120 प्रति व्यक्ति

- वीकेंड पर: 180 प्रति व्यक्ति

- स्पेशल डिस्काउंट: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और छात्रों को एंट्री फीस में छूट दी जाएगी. हालांकि उन्हें अपना वैलिड पहचान पत्र दिखाना होगा.

सूरजकुंड मेले की ऑनलाइन ट‍िकट कहां से खरीदें, टिकट बुक करने का ऐप कौन सा है?

आप ट‍िकट द‍िल्‍ली के सभी मेट्रो स्‍टेशन पर उपलब्‍ध हैं. आप यहां ऑनलाइन पेमेंट कर ट‍िकल ले सकते हैंं. साथ ही मेट्रो की आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर भी आप इन्‍हें खरीद सकते हैं. टिकट डीएमआरसी मोबाइल ऐप और चुनिंदा मेट्रो काउंटरों पर भी बुक किए जा सकते हैं. इसके लिए आपको DMRC Momentum दिल्ली सारथी 2.0 app डाउनलोड करती होंगी. ज‍िनका ल‍िंंक नीचे है-

For Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sraoss.dmrc&hl=en

For iOS: https://apps.apple.com/in/app/momentum2-0-delhi-sarthi-%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A4%A5/id691105308

सूरजकुंड मेला 2026 का समय | Surajkund Mela 2026 Timings

यह मेला 31 जनवरी से 15 फरवरी तक सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेगा.

सूरजकुंड मेला कैसे पहुंचे? | How to reach Surajkund Mela 2026

सूरजकुंड मेला दिल्ली से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ऐसे में आप दिल्ली से एक दिन में आना- जाना आराम से कर सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है. इसी के साथ आप बदरपुर मेट्रो स्टेशन उतरकर कैब के जरिए मेले तक पहुंच सकते हैं.

बता दें, सेंट्रल दिल्ली से यात्रा का समय आमतौर पर 45 मिनट से 1.5 घंटे तक होता है, लेकिन सुबह जल्दी यात्रा करने से भारी ट्रैफिक से बचा जा सकता है.

सूरजकुंड मेला के पास के मेट्रो स्टेशन | Surajkund Mela nearest Metro Station:

सूरजकुंड मेले के सबसे नजदीक का मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर स्थित बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है. अन्य नजदीकी स्टेशनों में सराय (लगभग 2.13 किमी) और तुगलकाबाद (लगभग 2.43 किमी) शामिल हैं, ये दोनों भी वॉयलेट लाइन पर ही स्थित हैं. इन स्टेशनों से मेले के वेन्यू तक पहुंचने के लिए आप शटल सर्विस और ऑटो ले सकते हैं.

सूरजकुंड मेला बस से या गाड़ी से कैसे पहुंचें? | How to Reach Surajkund Mela by Road

यदि आप सूरजकुंड मेला सड़क के जरिए पहुंचना चाहते हैं, तो दिल्ली, गुरुग्राम और अन्य एनसीआर क्षेत्रों से NH-44, बदरपुर सीमा, फरीदाबाद और अन्य प्रमुख सड़कों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. यहां से आप आसानी से पहुंच सकते हैं.

ज्‍यादा जानकारी के लिए आप हर‍ियाणा टूरिज्‍म की आध‍िकारी वेब साइट पर जा सकते हैं. अगर आप दिल्‍ली से बाहर से आ रहे हैं तो यहां आपको आसपास के होटलों में कमरे की बु‍क‍िंंग से जुड़ी जानकारी भी म‍िल सकती है.