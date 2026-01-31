Surajkund Mela 2026: शॉपिंग और फूड लवर्स के लिए स्वर्ग है सूरजकुंड मेला 2026, इन 6 पॉइंट में जानें आपको क्यों करना चाहिए Visit

Surajkund Mela 2026: हर साल फरवरी के पहले दो हफ्तों में हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड एक अलग ही रंग में रंग जाता है. ढोल की थाप, लोक संगीत की धुनें और खुशियों से भरा माहौल इस जगह को खास बना देता है. दो हफ्तों के इस आयोजन में करीब दस लाख से ज्यादा विजिटर पहुंचते हैं, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं. यह मेला भारतीय हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और पारंपरिक कला की रिचनेस और डायवर्सिटी को दुनिया के सामने पेश करता है.



50 से ज्यादा देश होंगे शामिल-



करीब 13 साल बाद सूरजकुंड मेला फिर से पूरी तरह इंटरनेशनल फॉर्म में लौट आया है. इस बार 50 से ज्यादा देशों के शिल्पकार और कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं. पिछले साल जहां 44 देशों की भागीदारी थी, वहीं इस बार यह संख्या और बढ़ गई है. मिस्र को इस बार पार्टनर कंट्री बनाया गया है, जिससे अफ्रीकी और मध्य-पूर्वी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी.



आत्मनिर्भर भारत की झलक-



इस साल सूरजकुंड मेले की थीम “Local to Global” रखी गई है. यह मेला भारतीय शिल्पकारों, हैंडीक्राफ्ट कलाकारों और लोक कलाकारों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है.



राज्यों की संस्कृति और स्वाद-



उत्तर प्रदेश और मेघालय इस बार पार्टनर स्टेट हैं. यूपी के पारंपरिक व्यंजन मेले का बड़ा आकर्षण होंगे. इसके साथ ही लगभग हर राज्य की संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और खानपान यहां देखने और चखने को मिलेगा.



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम-



मेले में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी. पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट और विशेष बस सेवाओं की पूरी व्यवस्था की गई है. दिल्ली, ISBT, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और मेट्रो स्टेशनों से स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं.



कलाकार और भीड़ का उत्साह-



इस मेले में कैलाश खेर, गुरदास मान और हरियाणा के कई मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे. पिछले साल जहां करीब 10 लाख लोग पहुंचे थे, इस बार इससे भी ज्यादा भीड़ की उम्मीद है.



दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला-



इस मेले को खास बनाता है इसका स्केल और वैरायटी. यहां भारत के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ कई देशों के शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं. लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा और हाथ से बने सजावटी सामान लोगों को खासा आकर्षित करते हैं. यही वजह है कि सूरजकुंड को दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला कहा जाता है.

ये भी पढ़ें- चांदी की पायल हो गई हैं काली, तो इन टिप्स की मदद से झट से करें साफ, हर कोई पूछेगा नया लिया क्या

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...