सनी लियोनी की खूबसूरती का ये है राज, चेहरे पर रोज लगाती हैं ये एक चीज

Sunny Leone Skin Secret: सनी लियोनी की तरह अगर आपको भी खूबसूरत दिखना है तो आप उनका ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकती हैं. उनका कहना है कि वो रोजाना स्किन के लिए टाइम निकालती हैं.

सनी लियोनी ने खुद बताया अपना स्किन केयर रूटीन

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिनकी उम्र 40 या 50 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वो खूबसूरती में किसी 30 साल की लड़की को टक्कर देती हैं. सनी लियोनी का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है, जो 44 साल की उम्र में भी कहर ढाती हैं और उनकी खूबसूरत स्किन पर लोग मरते हैं. सनी की स्किन काफी क्लियर और ग्लोइंग दिखती है, ऐसे में तमाम महिलाओं के दिमाग में यही सवाल उठता कि आखिर इस ग्लो का राज क्या है? खुद सनी लियोनी ने इसके बारे में बात की है और बताया है कि उनकी खूबसूरती का क्या राज है. आइए जानते हैं कि सनी लियोनी चेहरे पर क्या लगाती हैं. 

रोजाना रखती हैं स्किन का ख्याल

बाकी सेलेब्स की तरह सनी लियोनी भी अपनी स्किन काफी ख्याल रखती हैं. यही वजह है कि बढ़ती उम्र में भी वो काफी यंग नजर आती हैं और लुक्स के मामले में किसी को भी टक्कर दे सकती हैं. सनी लियोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे अपनी स्किन की देखभाल करती हैं. उन्होंने बताया कि चाहे वो कितनी भी बिजी या थकी हुई हों, स्किन केयर रूटीन नहीं भूलती हैं. 

ऐसा है स्किन केयर रूटीन 

सनी लियोनी का स्किन केयर रूटीन मुंह धोने से शुरू होता है. वो रोज रात में पहले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती हैं और फिर स्किन केयर रूटीन शुरू करती हैं. स्किन के लिए उनकी सबसे पसंदीदा चीज एलोवेरा है, वो स्किन पर एलोवेरा का इस्तेमाल करती हैं. उनका कहना है कि इससे पिंपल कम होते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है. इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. सनी लियोनी ने कहा कि हमें कम से कम एक घंटा अपनी स्किन के लिए निकालना चाहिए. 

एलोवेरा जेल का कैसे करें इस्तेमाल?

एलोवेरा को आप अपनी स्किन पर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसके अलावा इसका फेस मास्क बनाकर भी लगाया जाता है. कुछ लोग इसमें गुलाब जल मिलाकर लगाते हैं. ये स्किन को डीप कूलिंग और मॉइश्चराइज करने का एक नेचुरल तरीका है. आप एलोवेरा जेल को निकालकर इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं. साथ ही इसके आइस क्यूब भी बनाकर लगा सकते हैं. 

