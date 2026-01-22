विज्ञापन

स्‍प्रिंग में घर को दें व‍िला लुक, बस लगा दें 500 रुपये में म‍िलने वाले ये सुंदर परदे, हर कोना ख‍िल उठेगा

स्प्रिंग सीजन में सिर्फ कर्टन बदलकर आप अपने घर को फ्रेश, ब्राइट और लग्जरी लुक दे सकते हैं. 500 रुपये के अंदर ये कर्टन सेलेब्स विला जैसा फील देते हैं.

स्‍प्र‍िंग में इस पैटर्न के परदे घर को पूरा बदल देंगे.

Spring Home Decor: सर्दियों की भारी रजाइयों, डार्क कलर्स और मोटे फैब्रिक के बाद जैसे ही बसंत दस्तक देता है, मन करता है कि घर भी हल्का, खुला और फ्रेश दिखे. ये खिलते रंगों मौसम नई शुरुआत, पॉजिटिव एनर्जी और ब्राइटनेस का होता है, और इसका असर घर के डेकोर में दिखना भी चाहिए. लेकिन हर बार पूरा इंटीरियर बदलना न तो आसान होता है और न ही जेब के लिए सही. ऐसे में कर्टन सबसे स्मार्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाते हैं. सिर्फ 500 रुपये के अंदर मिलने वाले सही कर्टन आपके घर को सेलेब्स विला जैसा एलिगेंट और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं. सही रंग, हल्का फैब्रिक और फ्रेश पैटर्न घर में रोशनी, हवा और स्टाइल तीनों का परफेक्ट बैलेंस बना देते हैं. अगर आप भी इस स्प्रिंग अपने घर को बिना ज्यादा खर्च के नया अवतार देना चाहते हैं, तो ये 5 कर्टन डिजाइन जरूर ट्राई करें.

फ्लोरल प्रिंट कर्टन (Floral Print Curtains)

स्प्रिंग और फ्लोरल का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता. हल्के फूलों वाले प्रिंट कर्टन घर में तुरंत फ्रेशनेस और पॉजिटिव वाइब भर देते हैं. ये कर्टन लिविंग रूम और बेडरूम दोनों में नेचर से जुड़ा सुकून भरा एहसास देते हैं.

Photo Credit: Myntra

शीयर कर्टन (Sheer Curtains)

अगर आप चाहते हैं कि सूरज की रोशनी घर के हर कोने तक पहुंचे, तो शीयर कर्टन बेस्ट चॉइस हैं. सफेद और पेस्टल शेड के शीयर कर्टन घर को मिनिमल, क्लासी और ओपन फील देते हैं.

पेस्टल कलर कर्टन (Pastel Color Curtains)

स्प्रिंग में आंखों को सुकून देने वाले रंग सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. मिंट ग्रीन, बेबी पिंक और स्काई ब्लू जैसे पेस्टल कर्टन घर को सॉफ्ट और मॉडर्न लुक देते हैं.

लिनन और कॉटन कर्टन (Linen And Cotton Curtains)

भारी फैब्रिक की जगह स्प्रिंग में लिनन और कॉटन कर्टन चुनना सही रहता है. ये कर्टन हल्के होते हैं, हवा को पास होने देते हैं और घर को एयरि और नेचुरल फील देते हैं.

Photo Credit: Myntra

टू-टोन और बॉर्डर कर्टन (Two Tone And Border Curtains)

अगर आप कुछ अलग और स्टाइलिश चाहते हैं, तो टू-टोन या बॉर्डर वाले कर्टन ट्राई करें. हल्के रंगों के साथ कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर घर को डिजाइनर टच देता है.

