क्या हम रोज सोने का पानी पी सकते हैं? सोने के बर्तन में पानी पीने के क्या फायदे हैं, जानकर हो जाएंगे हैरान

Gold Water At Home: आयुर्वेद के तरीकों की ओर रुझान बढ़ने के साथ कुछ पुरानी चीजों की और भी लोगों का ध्यान जाने लगा है. जैसे सोने का पानी (Sone Ka Pani Kaise Banaye). कहा जाता है कि ये शरीर को मजबूत करता है. दिमाग को शांत करता है और इम्युनिटी को बेहतर बनाता है. लेकिन क्या ये फायदे सच में मिलते हैं या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है. लोग इसे कैसे बनाते (Sone Ka Pani Peene se Kya Hota Hai) हैं और क्या इसे रोज पीना सुरक्षित है. चलिए जानते हैं सोने के पानी से जुड़े ऐसे तमाम सवाल.

मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विकास का व‍िकास होता है. आयुर्वेद के अनुसार, यह बढ़ते भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में मददगार है. सोने का पानी गर्भाशय को मजबूत करके स्वस्थ गर्भावस्था और प्रसव में सहायता प्रदान कर सकता है. वैसे ऐसी मान्यता है कि इससे जन्म लेने वाला बच्चा ज्ञानी और बुद्धिमान बनता है, और उसमें क्रोध नहीं बहुत कम आता है. सोने का पानी मां के स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने में काफी मददगार है. वहीं सोने के पानी से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है.



सोने का पानी कैसे बनाए?

आयुर्वेद में स्वर्ण जल दो तरीको से तैयार किया जाता है.

उबालने वाला तरीका

• शुद्ध 24 कैरेट सोने की अंगूठी या छोटा टुकड़ा ले.

• एक गिलास पानी में डालकर 10–12 मिनट उबाले.

• पानी हल्का पीला होने पर समझा जाता है कि कण पानी में उतर गए हैं.

• ठंडा करके छानकर पिया जा सकता है.

रातभर भिगोने वाला तरीका

• सोने की अंगूठी को रातभर पानी में छोड़ दिया जाता है.

• सुबह वही पानी सेवन किया जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए. अलग अलग धातुओं से बने सोने के पानी पीने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है.

2. क्या रोज सोने का पानी पीना सुरक्षित है?

चिकित्सकों का मत है कि रोजाना सेवन जरूरी नहीं है.

आयुर्वेद में इसे हफ्ते में 2-3 बार लेना पर्याप्त बताया गया है.

3. सोने का पानी पीने के संभावित फायदे

• इम्युनिटी को मजबूत करना

• तनाव और थकान में राहत

• मेंटल हेल्थ में सुधार

• त्वचा की चमक बढ़ाना

4. क्या सोना पीना सुरक्षित माना जाता है?

शुद्ध 24 कैरेट सोना सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो इसे सुरक्षित माना जाता है.

मिश्रधातु वाली जूलरी से बना पानी नुकसान पहुंचा सकता है.

गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किडनी मरीजों को विशेषज्ञ सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

