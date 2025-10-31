1300 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ है ये दुनिया का सबसे खतरनाक होटल, एक रात बिताने के लिए आता है इतना खर्च, जानिए बुकिंग से लेकर सब कुछ

Skylodge Adventure Suites Peru: पेरू के सेक्रेड वैली में स्थित स्काईलॉज एडवेंचर सुइट्स एक अनोखा और रोमांचक होटल है. ये लक्जरी केबिन पहाड़ की दीवार से लटके हुए हैं. पेरू का स्काईलॉज एडवेंचर सुइट्स एक अनोखा हैंगिंग होटल है, जो अपने पारदर्शी कैप्सूल के लिए जाना जाता है. ये कैप्सूल पेरू की पवित्र घाटी में एक चट्टान के किनारे पर 1,300 फीट की ऊंचाई पर लटके हुए है. यहां का रोमांच और शानदार नजारा इसे दुनिया के सबसे अलग होटलों में से एक बनाता है. यही कारण है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक होटल भी कहा जाता है. इस होटल में एक रात बिताने के लिए करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है. चलिए आपको बताते हैं इस होटल की बुकिंग से लेकर खासियत तक सब कुछ.

स्काईलॉज एडवेंचर सुइट्स कैसे पहुंचें

स्काईलॉज तक पहुंचने के लिए आपको एक 400 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना होगा या जिपलाइन के माध्यम से पहुंचना होगा. दोनों विकल्पों में एक्सपर्ट गाइड और सुरक्षा उपकरण शामिल हैं.

स्काईलॉज के केबिन बहुत ही लक्जरी हैं. हर एक केबिन में बेड, निजी बाथरूम और एक डाइनिंग नोख है, जो पैनोरमिक ग्लास दीवारों से घिरा हुआ है. रात में केबिन एक निजी वेधशाला में बदल जाता है, जहां आप इंडियन तारामंडल को देख सकते हैं.

स्काईलॉज में केवल तीन केबिन हैं. यहां पर रुकने के लिए प्रत्येक पैकेज में निजी परिवहन, पेशेवर चढ़ाई उपकरण, एक्सपर्ट गाइड, चढ़ाई के दौरान नाश्ता, कैंडल नाइट डिनर और अगले दिन नाश्ता शामिल है. वाया फेराटा + जिपलाइन + 1 रात का खर्च 42,701 के करीब आएगा, जिपलाइन + 1 रात ₹40,350 प्रति व्यक्ति, वाया फेराटा + 1 रात का खर्च 40,350 प्रति व्यक्ति आएगा.

स्काईलॉज को बुक करने के लिए आप नेचररवाइब की आधिकारिक वेबसाइट या विशेष एडवेंचर यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक कर सकते हैं. मई से सितंबर तक का समय सबसे अच्छा है, जब आकाश साफ होता है और दृश्य अंतहीन होता है.

