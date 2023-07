आपकी खूबसूरती पर ग्रहण बन रहे हैं पिंपल्स तो ना हों परेशान, नोट कर लें मुंहासे और दाग धब्बे हटाने के ये घरेलू समाधान

पिंपल्स से छुटकारा दिलाएंगे ये घरेलू नुस्खे (How to get rid of Pimples and Scars)

टी ट्री ऑयल है पिंपल के लिए बेस्ट

अपने एंटी बैक्टीरियल गुणों के लिए टी ट्री ऑयल जाना जाता है. इसमें मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने की शक्ति होती है. आप टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदों को पानी या गुलाब जल में मिलाकर इसे डायरेक्ट पिंपल पर लगा सकते हैं. पेट फूल गया है और गुड़गुड़ हो रही है महसूस, तो इन 4 योगासन को करने पर मिल सकती है राहत.

शहद और दालचीनी का मास्क

पिंपल और इसकी इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए एक चम्मच दालचीनी के साथ दो बड़े चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को पिंपल्स पर लगाएं और 10-15 मिनट रखने के बाद गर्म पानी से धो लें.

आइस पैक

पिंपल्स इफेक्टेड एरिया पर आइस पैक लगाने से पिंपल्स से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है. एक बर्फ के टुकड़े को एक साफ कपड़े में लपेटें और इसे धीरे-धीरे कुछ मिनटों के लिए फुंसी पर रखें.

नींबू का रस

नींबू के रस में नेचुरल कसैले गुण होते हैं और इसमें विटामिन सी होता है, जो पिंपल्स को सुखाने में मदद कर सकता है. इसे यूज करने के लिए ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस रुई की मदद से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं.

ग्रीन टी

एक कप ग्रीन टी बनाएं और इसे ठंडा होने दें. ठंडी चाय को पिंपल्स पर लगाने के लिए कॉटन बॉल का उपयोग करें या इसे फेस वॉश के रूप में उपयोग करें. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मुहांसों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

