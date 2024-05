बिस्तर पर लेटे-लेटे घंटों देखते हैं मोबाइल तो ठहर जाइए, आपको होने वाली हैं ये गंभीर बीमारियां

Using Mobile While Lying Down: बहुत सारे लोगों को देर रात तक बिस्तर पर लेट कर मोबाइल यूज (Using mobile lying down) करने की आदत होती है. यह आदत सेहत (Health) के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. यहां तक कि लेट कर टीवी देखने और किताब पढ़ने का भी असर सेहत पर पड़ सकता है. हाल ही में drasrani_india अकाउंट पर लेट कर मोबाइल यूज करने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं लेट कर मोबाइल यूज करना किस तरह सेहत को नुकसान पहुंचा (Using mobile lying down is harmful) सकता है….

लेटकर मोबाइल यूज करने से नुकसान (Using mobile lying down is harmful)

मसल्स में स्ट्रेंन

लेटकर मोबाइल यूज करने, किताब पढ़ने या टीवी देखने के कारण सिर के पीछे, गर्दन और कंधों के मसल्स में स्ट्रेंन आ सकता है. इसके कारण सुबह उठने पर सिर में दर्द, कंधों में दर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है.

चक्कर महसूस होना

लेटकर मोबाइल यूज करने, किताब पढ़ने या टीवी देखने के कारण सुबह उठने पर चक्कर आ सकता है. बॉडी को कंट्रोल करने वाले मसल्स कानों के पीछे होते हैं और लेट कर मोबाइल यूज करने के कारण वे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं.

आंखों को नुकसान

लेटकर मोबाइल यूज करने से आंखों पर ज्ल्यादा जोर पड़ता है जिससेइससे आंखों को नुकसान होता है. फोन से निकलने वाली रोशनी से आंखों के बहुत करीब होने के कारण रेटीना को प्रभावित कर सकती है. इसके कारण आंखों में ड्राइनेस की समस्या भी होती है.