क्या आप भी स्वाद-स्वाद में खा जाते हैं ज्यादा रोटियां, तो आज से ये आदत कर दें बंद वरना हो जाएंगी ये बीमारियां

Side Effects Of Overeating Rotis: रोटी हमारी डाइट का जरूरी हिस्सा है. इसे खाने से शरीर में ताकत आती है. रोटी खाने से चावल के मुकाबले पेट देर तक भरा रहता है और पाचन ठीक रहता है. रोटी खाने (Love eating wheat rotis) के कई फायदे हैं. रोटी हमारे डाइट का ऐसा हिस्सा है, (What are the side effects of eating chapati) जिसके साथ हम किसी भी तरह की सब्जी खा सकते हैं या फिर दाल खा सकते हैं. नॉनवेज खाने वाले रोटी के साथ नॉनवेज खा सकते हैं. रोटी हर तरह के कॉम्बिनेशन में फिट बैठती है. रोटी के साथ (Roti Side Effect ) सब्जी, नॉनवेज या दाल खाने से हमारे सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचता है और हम सेहतमंद रहते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना रोटी खाने से शरीर में ताकत आती है साथ ही अगर अलग-अलग आटे से बनी रोटी खाई जाए तो कई बीमारियों में फायदा मिलता है. यूं तो रोटी खाने के कई फायदे हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इसे खाया जाए तो इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं. आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा रोटी खाने के क्या हो सकते हैं नुकसान.

गर्मी में पंखा बहुत स्लो हो गया है तो बस ये ट्रिक बढ़ा देगी स्पीड, फिर मिनटों में सूख जाएगा सारा पसीना

ज्यादा रोटी खाने के नुकसान | What are the side effects of eating chapati



मोटापा बढ़ने की आशंका

गेहूं के आटे से बनी रोटी में हाई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. ऐसे में अगर रोटी का सेवन ज्यादा किया जाए तो मोटापे की समस्या हो सकती है.





ब्लड शुगर बढ़ सकता है

जरूर से ज्यादा रोटी खाने से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है. रोटी में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मोटापा तो बढ़ाता ही है, इससे शुगर भी अनकंट्रोल्ड हो सकता है. शुगर लेवल बढ़ने से फिर डायबिटीज की समस्या हो सकती है.



प्रोटीन कम हो सकता है

रोटी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है. शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने पर प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है.



पाचन संबंधी समस्या

अगर आप सीमित मात्रा से ज्यादा रोटी खाते हैं, तो इससे एसिडिटी, अपच, गैस जैसी समस्या हो सकती है, जो की पाचन के लिए ठीक नहीं है.





फूड क्रेविंग

रोटी को ज्यादा मात्रा में खाने से फूड क्रेविंग हो सकती है. इससे आपको मीठा खाने का मन करेगा और अगर ज्यादा खाया तो शुगर युक्त खाना खाने से वजन भी बढ़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.